Mısır'da ordudan göstericilere ültimatom

Mısır ordusu başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda bulunan göstericilere ültimatom vererek onlardan meydandan ayrılmalarını istedi.

Telif hakkı Reuters Image caption 18 gün süren protesto gösterileri sonrası Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek istifa etmişti

Göstericiler aksi takdirde tutuklanabilecekleri yolunda uyarıldı.

Mısır ordusu dün meclisin lağvedildiğini ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Bazı göstericiler ise bu açıklama sonrası da Tahrir Meydanı'nda kalmayı sürdürmüş, desteklenmeleri çağrısı yapmışlardı.

Mısır'da Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel eylemler ardından, ordu yönetime el koymuştu.

Ülkenin en yüksek yürütme organı Yüksek Askeri Konsey, seçimlere dek iktidarda kalacağını açıklamıştı.

Muhalif liderler ordunun dün yaptığı açıklamaya temkinli yaklaşmış, genç göstericilerden bazılarının liderleri askeri yetkililerle görüşmüşlerdi.

Kahire'deki muhabirimiz Jon Leyne, Mısır'da ordunun önündeki en büyük sorunun grevler olabileceğini, zira yıllarca baskı altında yaşayan halkın sorunlarını bu şekilde dile getirebileceğini söylüyor.

Mısır'da ulaşım sektöründe çalışan işçiler, Devlet Televizyonu'na yürüyor.

Bazı polisler de dün İçişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenleyip, ücretlerinden ve çalışma koşullarından yakınmıştı.

Bankalar yine kapalı

Öte yandan Mısır'da bankalar bugün de kapalı.

Bu durumun gerekçesi ise kamu sektörü çalışanlarından bazılarının gösteriler düzenleyip, grevdeki işçilere katılmaları.

Mısır'da bankalar yarın da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

ABD Genelkurmay Başkanı İsrail'de

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, İsrail'de temaslarda bulunuyor.

Mike Mullen'ın temaslarında ana gündem maddesinin Mısır'daki son gelişmeler olması bekleniyor.

İsrail hükümeti, Mısır'da ordunun, 1979'da imzalanan barış anlaşmasına sadık kalınacağının sinyalini vermesini memnuniyetle karşıladı.

Ancak İsrail yetkililerinin, Mısır'daki son gelişmeler nedeniyle ülkelerinin ve bölgenin güvenliğine yönelik kaygıları olduğu bildiriliyor.

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Hamas'ın yönetimindeki Gazze'ye abluka uygulayan İsrail'le işbirliği yapmıştı.

İsrail yetkilileri Mısır'da gelecekte kurulacak hükümetin bu işbirliğini sürdürmeyebileceğinden korkuyor.