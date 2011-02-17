3 metrelik timsahtan nasıl kurtuldu?

Telif hakkı AP

Avustralya'da bir madenci, yüzerken kolunu kapan üç metrelik bir timsahtan, mucize eseri kurtuldu. 37 yaşındaki Eddie Sigai, parmaklarını timsahın gözüne soktu.

Queensland'de kızlarıyla birlikte yüzerken saldırıya uğrayan Sigai, timsahla suda uzun süre boğuştuğunu söyledi.

Daily Mail'in haberine göre kol ve sırtındaki derin yaralarla hastaneye kaldırılan Sigai'nin durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, yıldırım hızında hareket eden ve muazzam güçlü çenesiyle 10 santimetrekarelik bir alana 20 ton kadar basınç uygulayabilen timsahlara karşı bu durumda, Sigai'ninkinden daha farklı bir şey yapılamayacağını söylüyor.

Doğa belgeselleri hazırlayan Chris Packham olası bir timsah saldırısıyla ilgili olarak "Kurtulmayı garantilemenin birinci yolu saldırıya uğramamaktır" diyor:

"Timsahlar çok zeki hayvanlar. Su altında sabırla bekleyip, avlarına sessizce yaklaşırlar ve aniden saldırırlar. Ellerinizle alt ve üst çenesini ayırmaya çalışmanın bir yararı yoktur. Çünkü çenesi çok büyük basınçla açılır kapanır. Derisi o kadar kalındır ki birşey saplamanız neredeyse imkansızdır. Kafaları da kemik yığınıdır. En zayıf noktaları gözleridir."

İngiliz timsah uzmanı Shaun Foggett da, en iyi çözümün timsahlara hiç yaklaşmamak olduğunu belirtiyor ve "Ama bir timsahla karşılaşırsanız, hafifçe, ani hareketler yapmaktan kaçınarak uzaklaşın. Zira yetişkin bir timsah insanlar kadar hızlı koşabilir" diyor.