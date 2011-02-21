İngiltere'de 250 bin kişi alkolden ölebilir

Doktorlara göre alkollü içeceklerde denetimin yetersiz olması İngiltere ve Galler'de 20 yıl içinde 250 bin kişinin ölümüne neden olabilir.

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Önde gelen karaciğer uzmanları saygın tıp dergisi Lancet'e yazdıkları makalede, İngiltere'de koalisyon hükümetinin "içki sektörüyle fazla yakın ilişki içinde" olduğunu belirtti.

Doktorlar alkolün birim başına konan fiyatın da düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Profesör Sir Ian Gilmore, "Alkol yasaldır ama bir tür uyuşturucudur, 1,5 milyondan fazla insan alkol bağımlısı. Biz sigarada olduğu gibi ya da otomobillerde kemer takılmasının şart olması gibi daha sıkı düzenlemelerin şart olduğuna inanıyoruz" diye konuştu

Sir Ian'a göre "Alkol, sabun tozu gibi sıradan bir ticari mal değil."

İngiltere Sağlık Bakanlığı sıkı önlemler aldıklarını savunurken içki sektöründen de "alkollü içeceklerin suiistimalini önlemekte üzerilerine düşeni yaptıkları" yolunda bir açıklama geldi.

Uzmanlara göre alkollü içeceklerin üretim fiyatının altında satılmasına yasak getirmeye yönelik planlar ve alkol oranı yüzde 7,5'tan yüksek biralarda vergiyi artırma önerisi yersiz, çünkü bu kategoriye giren satışların oranı düşük.

Doktorlar ayrıca hükümetin bu konudaki yükümlülüklerin takibini yapacak heyete, içki sektöründen temsilcilerini dahil ederken alkol ve insan sağlığı uzmanlarını dışarıda bırakmasını eleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre İngiltere dünya genelinde en fazla içki tüketilen 16'ıncı ülke.

Yapılan son bir araştırmaya göre aşırı miktarlarda alkolün kısa zaman içinde tüketildiği vakaların İngiltere Sağlık Kurumu NHS'e maliyeti ise 3,8 milyar sterlini aşabilir.