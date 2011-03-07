İngiltere'nin Libya 'fiyaskosu'

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İngiltere basınında, Libya'da muhaliflerin denetimindeki Bingazi kentinde ikisi İngiliz dış istihbarat servisi MI6 görevlisi, altısı da İngiltere'nin dünyaca ünlü SAS komandolarına mensup sekiz kişinin yakalanması ülke adına utanç verici olarak nitelendiriliyor.

Guardian, fiyaskoyla sonuçlanan gizli operasyonla ilgili habere, yaşananlarla dalga geçen bir başlık atmış.

Gazete, SAS komandolarının amblemindeki 'Cesaret eden kazanır' sloganına atfen 'Cesaret eden Libyalı çiftlik bekçileri tarafından derdest edilir' demiş.

Haberde, yedi kişilik bir ekibin Libyalı muhaliflerle iletişim kurmak için helikopterle bölgeye gönderildiği ve birkaç aydır çiftlikte çalışan Tom adlı İngiliz ajanıyla buluştuğu belirtiliyor.

Komandoları ve MI6 görevlilierini bir buğday tarlasında nöbet tutan bekçilerin yakaladığı ve çantalarında silah, cephane ve farklı ülkelere ait pasaportlar bulunduğu kaydediliyor.

'Büyük utanç'

İngiliz ajan ve SAS komandolarının, Kaddafi rejimine çalışan paralı askerler olduğundan şüphelenen muhalif liderler tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı ifade ediliyor.

Gazete, grubun bu şekilde gözaltına alınmasının İngiliz hükümeti açısından büyük bir utanç olduğunu söylüyor.

Haberde ayrıca yaşananların, muhaliflerin Libya'daki devrimin tamamen iç kaynaklı olduğu iddiasına zarar verebileceği söyleniyor.

Haberde sözlerine yer verilen Bingazi'deki muhalif liderlerden Essam Geyrani, 'Yeni düşmanlar edinmek istemiyoruz ama, çok sayıda silah, pasaport ve casuslara özgü malzemelerle gelip iletişim kurulmaz ki. " diye yakınıyor.

'Çöldeki beceriksizlik'

Guardian, başyazılarından birini de bu konuya ayırmış ve bu makaleye de, 'İngiltere ve Libya: Çöldeki beceriksizlik' başlığını atmış. Dikkat çeken satırlar şöyle;

''Libyalı isyancıların ahlaki gücü ve siyasi anlamda halkın gerçek sesini temsil ettikleri iddiası kısmen, Mısırlılar ve Tunuslular gibi buraya kadar tek başlarına gelmelerinden kaynaklanıyor. Bu onların ayaklanması ve kimsenin maşası da değiller. Yeni efendiler aramak için değil, zorba bir yönetime son vermek için mücadele ediyorlar. Kaddafi'nin güçleri isyancıların ilerlemesini durdurmayı başarsa da, içsavaş giderek uzasa da, sonunda Kaddafi rejiminin yok edilmesini sağlayan isyanın bu ulusal kimliği olacak.''