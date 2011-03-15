Clinton Libya muhalefeti ile görüştü

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G8 zirvesi için Paris'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libyalı muhalif lider Mahmut Cibril ile görüştü.

Görüşmede Amerika'nın insancıl yardımın ötesinde ülkedeki duruma nasıl yardım edebileceğinin konuşulduğu biliniyor.

Amerikalı yetkililer ise görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü söyledi ancak içeriğe dair bilgi vermedi.

Yetkililer, G8 zirvesinde uçuşa kapalı hava sahası tartışmalarıyla aynı zamanda gerçekleşen görüşmenin, Amerika'nın böyle bir yaptırımı desteklemeye karar verdiği anlamına gelmediğini söyledi.

Clinton'a ziyaretlerinde eşlik eden BBC muhabiri Kim Ghattas da, diğer ülkelerin de aktif katılım sözü vermediği bir durumda Amerika'nın uçuşa kapalı hava sahası ya da herhangi bir askeri müdahalenin parçası olmak istemediğinin açıkça görüldüğünü söylüyor.

Ghattas, G8 toplantısının ağırlıklı olarak daha fazla toplantı ve görüşme çağrılarını içerdiğini anlatıyor.

Toplantı sırasında, üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Arap Ligi'nin uçuşa kapalı hava sahasını desteklerken herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtmesinin ne anlama geldiğini sorduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Paris'ten sonra gideceği Kahire'de yeni Mısır hükümetinin üyeleriyle görüşecek.

Clinton'ın sivil toplum temsilcileriyle de kamuya açık etkinliklerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Clinton, Mısır ziyaretinden sonra Tunus'a geçecek.