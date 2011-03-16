Kan parasını verdi, serbest bırakıldı

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Pakistan'da iki kişiyi öldürmekle suçlanan Amerikan vatandaşı Raymond Davis, ölenlerin yakınlarına kan parası ödemeyi kabul ettikten sonra serbest bırakıldı.

İslamabad'daki BBC muhabiri Orla Guerin, CIA taşeronu olarak nitelediği Davis'in serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın cezaevi duvarları ardında yapıldığını bildiriyor.

Muhabirimiz, Pencap eyaletinin Adalet Bakanı Rana Sanaullah'a atfen verdiği haberde, ölenlerin yakınlarının kan parasını kabul ederek, Şeriat yasalarına göre Davis'i affettiklerini kaydediyor.

Bunun üzerine serbest bırakılan Davis'in şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Raymond Davis'in Pakistan'ı terketmiş olduğu yolunda henüz doğrulanamayan haberler alınıyor.

Ölü yakınlarının avukatları ise kan parasının kendilerine zorla kabul ettirildiğini kaydediyorlar.

Aileler daha üç gün önce BBC'ye tazminat değil, adalet istediklerini söylemişlerdi.

İlişkiler rahatlayacak

Olayın bu şekilde çözüme bağlanması İslamabad ve Washington'u rahatlatacağa benziyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, son zamanlarda bu olay nedeniyle son derece gerginleşmişti.

ABD, Davis'in diplomat olduğunda ve dokunulmazlık nedeniyle yargılanamayacağında ısrar etmiş ve Lahor'da iki kişiyi vuran Amerikalının "silahlı soyguna uğradığı sırada" meşru müdafaa amacıyla silah kullandığını savunmuştu.

Ancak CIA tarafından görevlendirildiğine inanılan Davis'in Pakistan'da ne yapmaya çalıştığına dair sorular zihinleri kurcalamaya devam ediyor.