Kaddafi güçleri Bingazi'ye girdi

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BBC için çalışan bir gazeteci, Libya yönetiminin ateşkes ilanına rağmen, Muammer Kaddafi'ye bağlı tankların muhalefetin kalesi olan Bingazi kentine girdiğini bildiriyor.

BBC'den Ian Pannell, BM'nin uçuşa yasak bölge ilanına rağmen, Bingazi kenti üzerinde Kaddafi güçlerine ait bir uçağın da, muhalif güçlerin açtığı ateş sonucu düştüğünü söylüyor.

Bugün erken saatlerde Kaddafi güçlerine ait bir uçağın alevler içinde yere çakıldığı bildiriliyor.

El Cezire televizyonu da, Kaddafi güçlerinin muhaliflerin elindeki Bingazi kentinin batısındaki banliyölere girdiğini bildirdi.

El Cezire, Bingazi'nin batısındaki banliyölere giren Kaddafi güçlerinin kent merkezine yönelik ağır topçu ateşi başlattığını duyurdu.

Diğer taraftan Libya hükümeti, Kaddafi'ye bağlı güçlerin muhaliflerin denetimindeki Bingazi'ye saldırı düzenlediği haberlerini yalanladı.

Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, ''Bingazi'de hiçbir şekilde saldırı yok. Söylediğimiz gibi ateşkese uyuyoruz ve uluslararası gözlemcilerin gelmesini istiyoruz'' dedi.

İbrahim, köy ve kasabalara saldırılar düzenleyen muhalif güçlerin dışarından yabancı müdahaleyi kışkırtmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Dünyanın önde gelen liderleri gelişmeleri ele almak üzere bugün Paris'te bir araya geliyor.

Daha önce de Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı hükümete bağlı güçlerin, ateşkes uyarınca Bingazi'ye girmeyeceklerini söylemişti.

Halit Kaim, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümete bağlı güçlerin Bingazi yakınındaki varlığının ateşkesi ihlal etmediğini belirtti.

Libya hükümeti, Albay Kaddafi'ye karşı güçlere yönelik askeri operasyonları derhal durdurma ve ateşkes ilan etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Hükümet adına açıklamayı yapan Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, her türlü askeri operasyonun durdurulduğunu bildirdi.

Kusa, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, bu kararın, BM'nin Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesinin ardından sivilleri korumak amacıyla alındığını açıkladı.

Libya haber ajansı Jana, Kaddafi'nin ateşkesin uygulanması için Türkiye, Malta ve Yunanistan'dan yardım istediğini söylüyor.

Fransa: müdahaleye hazırız

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Ajansın haberine göre, Kaddafi bu üç ülkeden ateşkesin uygulanmasını denetlemek için Libya'ya delegasyon göndermelerini istedi, bu istek Türkiye ve Malta başbakanlarına telefonla iletildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise Libya'ya müdahale için hazır olduklarını söyledi.

Juppe, Kaddafi'nin ateşkes kararının bir toplantıda değerlendirileceğini, bu değerlendirmenin atılacak adımlar için belirleyici olacağını da ekledi.

İngiliz hükümeti daha erken saatlerde yaptığı açıklamada Libya'ya karşı müdahaleye hazırlanmak için savaş uçaklarını Akdeniz'deki üslere doğru hareket ettirdiğini söylemişti.

'Karar egemenlik hakkının ihlali'

Musa Kusa, hükümet adına yaptığı açıklamada sivillerin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi, ayrıca ülkedeki tüm yabancıları ve yabancı yatırımlarını koruyacaklarını kaydetti.

Ancak Libyalı bakan, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik askeri saldırıya yetki vererek mantıksız davrandığını belirtti.

Musa Kusa bunun BM sözleşmelerinin ve Libya'nın egemenlik haklarının ihlali olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini onaylamış, uçuşa yasak bölgenin korunması amacıyla Libya uçaklarına saldırı dahil ''her türlü gerekli önlemi'' onaylayan bir karar almıştı.

Ateşkes kararının ilanından önce, Kaddafi'ye sadık birliklerle isyancı güçler arasındaki çatışmaların devam ettiği haberleri gelmekteydi.