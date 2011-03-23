Bekaa Vadisi'nde Estonyalı turistler kaçırıldı

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Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yedi Avrupalının kaçırıldığı açıklandı.

Lübnan daha sonra kaçırılan Avrupalıların, Estonya vatandaşı olduklarını bildirdi.

Grubun Bekaa Vadisi'ne Suriye'den girdiği ve ordunun grubu arama çalışmalarını başlattığı öğrenildi.

Söz konusu Estonyalıların Zahle kenti yakınında, Filistinli militanların üslendiği Kfar Zabad'a yakın bir bölgede kaçırıldıkları söyleniyor.

Grubu kimin kaçırdığı ya da olayın siyasi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bekaa Vadisi, Hizbullah'ın kalelerinden biri konumunda bulunuyor.

184 ile 1990 yılları arasında Lübnan'daki iç savaş sırasında, en az 88 yabancı rehin alınmıştı.

Bunlar arasında gazeteci John McCarthy ile barış elçisi Terry Waite de vardı.

Turistlerin terkedilmiş bisikletleri ise Zahle yakınlarında bir sanayi mahallesinde bulundu.

Bekaa Vadisi, genellikle asayişin sağlanamaması, uyuşturucu ticaretinin yürütüldüğü ve aşiretler arası çatışmaların yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.