Gagarin 50 yıl önce uzaydan dünyayı nasıl gördü?

Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 50 yıl önce uzayın derinliklerine yaptığı tarihi yolculuk, "First Orbit" (İlk Yörünge) adlı filmle ilk kez canlandırıldı.

Aynı zamanda uzay tarihçisi olan Dr. Christopher Riley'nin yönettiği film, Rus kozmonotların uzaydaki 50 yıllını kutlama etkinlikleri çerçevesinde internetten bedava indirilecek. Filmde, Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Kazakistan'ın Baykonur Üssü'nden fırlatılan Vostok kapsülüyle, dünyanın çevresinde yaptığı 108 dakikalık yolculuk anlatılıyor. Vostok bu yolculukta Sovyet cumhuriyetlerinin üzerinden geçerek Büyük Okyanus, Güney Amerika'daki Macellan Boğazı, Atlas Okyanusu ve Afrika kıtasını geçmiş, Rusya'nın batısındaki Engels kentine geri dönmüştü. Ancak bu yolculukla ilgili, daha doğrusu Gagarin'in Vostok'un penceresinden ne gördüğüyle ilgili hiçbir görüntü kaydı yok. Sadece ses kayıtları var. Vostok'un güzergahı büyük ölçüde, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yüksek çözünürlüklü olarak yeniden görüntülendi.

İlk gösterim YouTube'da

Ancak, Gagarin'in kutuplara, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan biraz daha yakın uçtuğu belirtiliyor. 50 yıl önceki bulut dağılımının da doğal olarak farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Filmin gerçekçi olması için çekimlerin Gagarin'in yolculuk yaptığı saatlerde yapıldığı belirtiliyor. First Orbit'in ilk gösterimi YouTube'da yapılacak.