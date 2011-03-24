İngiltere'nin 'yalan evlilikler' dünyası

Düğünler için en yaygın kullanılan tanım 'bir çiftin hayatının en mutlu günü' olagelmiştir.

Birbirini seven iki kişi yakınlarının ve dostlarının şahitliğinde yaşamlarını birlikte sürdürmek istediklerini beyan ederler. Büyük bir kutlama yapılır, bir kaç damla gözyaşı dökülür ve ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunulur.

Ancak son yıllarda çiftler bir yandan evliliğe eskisi kadar istekli yaklaşmazken, bir yandan da yukarıda anlatılandan hayli farklı gelişen bir evlilik türü yayılıyor: Sahte evlililikler.

Her yıl İngiltere'de daha önce belki de birbirini hiç görmemiş eşlerin evlendiği yüzlerce nikah töreni düzenleniyor.

Bu, başka yolu olmadığını düşünenler için göçmenlik denetimlerini aşmanın bir yolu.

Avrupa Birliği vatandaşı olan biriyle evlenmek, ülkede kalma iznini sağlıyor. Bu yasadışı bir uygıulama ama pek çokları yine de denemeden edemiyor.

2010 yılında nikah memurları, 934 evliliği sahte olabileceği şüphesiyle ihbar etti. Bu sayı 2009'dakine göre yüzde 66 daha yüksek.

Gelin kimlerden?

BBC'nin 2. Kanalı'nda yayınlanan haber programı Panorama'nın bu konuda yürüttüğü araştırma için muhabir Richard Bilton, 'Evlen Benimle' adlı var olmayan bir televizyon kanalı adına çalıştığını söyleyerek Londra'da nikah dairelerini ziyaret etti.

Image caption Ali ve 'Maria'nın nikah dairesindeki düğünü bazı davetliler için sürpriz oldu

Londra'nın kuzeyindeki Brent'te kıyılacak bir nikah 'şüpheli' görülüyordu.

29 yaşındaki damat Gazanfer Ali, Pakistan'dan, 46 yaşındaki gelin Maria ise İspanya'dan gelmişti.

Bilton, evlilik programı muhabiri kisvesi altında davetlilerle sohbet etti, gelini sordu.

Metro sürücüsü üniformalı bir davetli 'gelini tanımıyorum, (damat) ben işteyken telefon edip, bugün düğünüm var deyince geldim' dedi.

Mutlu çift salona girdiğinde, 40'larının ortalarında göstermeyen gelinden kimliğini kanıtlaması istendi.

İngiltere'de kimlik kartı uygulaması yok. Bu nedenle elektrik-su faturaları, isim adres teyidi için en önemli ve yeterli kanıt.

Gelin, şans eseri beraberinde bir sürü fatura getirdiğinden ad ve adresini teyit ediyor. Nikah memuru tam olarak ikna olmasa da, nikahı kıymak zorunda.

"Çifte ve aralarındaki etkileşime baktığımda, bana çok şüpheli göründü" dese de, yapabileceği tek şey, İçişleri Bakanlığı'na konunun soruşturulması tavsiyesinde bulunmak.

Bir haftalık damattan çıkma teklifi

Panorama programı da, konuyu araştırmayı sürdürdü.

Ali'nin Londra'nın doğusunda bir grup erkekle birlikte yaşadığı anlaşıldı. Maria ortada yoktu.

Bir fast food restoranı işleten Ali'yle tanışmak için görevlendirilen bir ekip çalışanı; çıkma teklifi ile karşılaştı. Nikah üzerinden henüz bir hafta geçmişti.

Yasalar önünde evli olan Ali, "Yalnız yaşıyorum, kız arkadaşım yok, herkesin bir ilişkiye ihtiyacı var" dedi.

Maria'yı bulmaksa daha zor oldu. İngiltere'de hiç bir yerde kaydına ulaşamayan ekip, onu ancak Majorca'da buldu.

Image caption 'Gerçek Maria' adına kıyılan düğün fotoğraflarını görünce şaşkınlığa uğradı

Ancak adı aynı olsa da, bu Maria, Ali ile evlenen Maria değildi.

Anlaşılan bir kimlik hırsızlığına hedef olmuştu.

Geçen yıl Londra'da çalıştığı sırada pasaportu çalınmış, adı üzerinden yeni bir yaşam kurulmuş, evlilik başvurusunda kullanılmıştı.

İngiltere'de resmen evli olduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamadı; "bana bunu nasıl yaparlar?" dedi.

Bir avukat, bir fahişe, biraz belge

Panorama ekibi araştırması sırasında yasadışı başvuruları işleme koymakta sakınca görmeyen avukatlarla karşılaştı; bir kaç bin sterlin ödendiği sürece, fuhuş sektörünün, istenen damatla evlendirilecek bir fahişe ayarlayabildiğini gözlemledi.

İngiltere'de 2008'de 233 bin evlilik kayıtlara girdi. Sahte evlilikler bunun çok ufak bir bölümü.

Ancak sahte evliliklerin sayısı son üç yılda üçe katlandı ve durumun daha da kötüye gideceği tahmin ediliyor.

Halihazırda yabancı ülke vatandaşlarının evlenmek için yapmaları gereken tek şey, içişleri bakanlığında ülkede yasadışı olarak bulunmadıklarını belirten bir sertifika almak.

Ancak kilise düğünlerinde bu sertifika istenmediği için, gelecek ay nikah dairelerinde talep edilen bu sertifika, 'ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle kaldırılıyor.

Bunun yerine başka bir denetim mekanizması da konmuyor.

Hükümet yetkilileri varolan kuralların etkili şekilde uygulanmasının yeterli olacağına inanıyor.

İçişleri Bakan yardımcısı Damian Green, "aslolan sahte evliliklerin arkasındaki çetelerin yakalanması" diyor ve son bir kaç ayda 155 kişinin gözaltına alındığını söylüyor.

Pek çok nikah memuru ise sahte evliliklerde bir patlama yaşanmasından endişeli.

Ekip daha sonra yeniden Ali'nin kapısını çaldığında, taşındığı yanıtını aldı.

'Gerçek' Maria kimlik hırsızlığını İspanyol polisine bildirdi; ama kendisine bunun İngiltere'nin meselesi olduğu söylendi.

Evliliği ise yasal geçerliğini korumaya devam ediyor.