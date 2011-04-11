Yedi adımda ideal kraliyet düğünü

|Düğünlerin olmazsa olmazları:
|Mutlu çift
|İngiliz tasarımı gelinlik
| Üniformalı damat
|Tartışma konusu
|Unutulmayan hediyeler
|Çift adına ziyafet menüsü
|Akılda kalan söz
|Prens Albert (George VI) ve Elizabeth Bowes-Lyon, 1923
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Saray terzisi
Handley Seymour hazırladı
| İngiliz hava kuvvetleri üniforması
|Ailesi soylu olsa da düzeyi dolayısıyla Bowes Lyon 200 yıldır kraliyet ailesine gelin giden ilk 'avam' kabul ediliyor
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Damadın ebeveynleri Kral V. George ve Kraliçe Mary'den mücevherler, gelinin babasından Strathmore Gül Tacı
|Supremes de saumon Reine Mary (fileto somon), cotelettes d'agneau Prince Albert (kuzu pirzola), fraises Duchesse Elizabeth (çilek)
|'Ma gnikniht oot hcum'Elizabeth Bowes-Lyon günlüğüne ayna şifresiyle tersten yazdığı satırlarda kraliyet ailesinden biriyle evlenmek konusunda ne kadar kararsız olduğundan yakınıyor[Çok fazla düşünüyorum:Am thinking too much]
|Prenses Elizabeth (veliaht) ve Philip Mountbatten, 1947
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Norman Hartnell imzalı
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Donanma üniforması
|Karne uygulaması devam ettiğinden pek çok kadın prensesin elbisesine malzemeden yoksun kalmaması için kendi kumaş kuponlarını saraya gönderdi. Ancak karnelerin başkasına kullandırılması yasadışıydı; kuponlar geri yollandı
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Düğün pastasının malzemelerini Avustralyalı kız izci takımları toplayıp hediye etti. Gandhi kendi dokuduğu pamuk bir şalı gönderdi ama Kraliçe Mary bunun bir peştemal olduğunu sandı
|Filet de sole Mountbatten (dil balığı fileto), perdreau en casserole (keklik), bombe glacee Princess Elizabeth (kalıpta yuvarlak şekil verilmiş dondurma)
|'O kadar mutluyum ve öylesine eğleniyorum ki çok bencilleştim ve senin ve diğer herkesin hislerini sormayı unuttum!'Elizabeth'in balayından annesine yazdığı mektup
|Prenses Margaret ve Anthony Armstrong-Jones (Lord Snowdon), 1960
|Norman Hartnell imzalı
|Sivil olduğu için jaketatay ve çizgili pantolon
|Prenses Margaret beş yıl önce Hava Albay Peter Townsend ile evlenmek istemiş, ancak boşanmış olduğu için bu fikir kilise ve siyasilerce soğuk karşılanmıştı
|Antiller'deki özel mülkiyetteki Mustique Adası'nda beş hektar arazi; Margaret burada uzun yıllar geçirdiği bir ev yaptırdı
|Filet de boeuf Princesse, taze fasulye, sürprizli Montmorency suflesi
|'Ben kraliyetten değilim. Sadece onlardan biriyle evliyim'Lord Snowdon'ın resmi görevlerinden yıldığı bir andaki tepkisi
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Prenses Anne ve Yüzbaşı Mark Phillips, 1973
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Maureen Baker imzalı
|Birliği olan Kraliçe'nin Süvari Birliği'nin üniforması
|200 yılı aşkın zamandır Kraliyet ailesinden birinin halktan biriyle evlendiği ikinci vaka; çift atlara merakları dolayısıyla tanıştı
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Binicilik temalı hediyeler, Bakanlar Kurulu'ndan her bakanın 10,53 sterlin katkısıyla alınan bir kilim
|Istakoz, keklik, taze bezelye, naneli dondurma, 168cm (gelinin boyu) yüksekliğinde bir düğün pastası
|'Eş olmanın mesleki tehlikelerinden biri'Prenses Anne hamileliği tanımlıyor.
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Prens Charles ve Leydi Diana Spencer, 1981
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Emanuel imzalı
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Donanma üniforması
|Diğer gelinlerin aksine, evlilik yemini sırasında 'eşine itaat edeceği' şeklindeki geleneksel bir vaadi atladı
|6.000'den fazla hediye; bunlar arasında Bahreyn Emiri'nce gönderilen ve 500 bin-1 milyon sterlin arası değer biçilen son altından bir yelkenli maketi de var
|Istakoz soslu pisi balığı köfteleri, Galler Prensesi usulü tavuk (kuzulu püre ile doldurulmuş tavuk göğsü), Prensin dükü olduğu Cornwall'ın kremasıyla servis edilen çilek
|'Aşık her ne demekse'Prens Charles'ın nişanlısı ile birbirlerine aşık olup olmadığı sorusuna yanıtı
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Prens Andrew ve Sarah Ferguson, 1986
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Lindka Cierach imzalı
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Donanma üniforması
|York Düşesi olan Sarah, bir Amerikan dergisine Prensin donanmadaki görevleri dolayısıyla evliliklerinin daha ilk haftadan çatırdamaya başladığını söyledi
|Kraliçe'den Surrey'deki 12 odalı Sunninghill Park malikanesi; basın buraya Dallas'taki Southfork'tan hareketle South York adını taktı
|Drumkilbo usulü yumurta (ıstakoz, karides ve mayonez ile kaplanmış katı yumurta- Ana Kraliçe'nin en sevdiği yiyeceklerden), nane soslu kuzu, kremalı çilek
|'Londra'da çalışıyor ve en iyi arkadaşımla ufak bir dairede yaşıyordum sonra birdenbire bir Prens ile evlendim.'Sarah Ferguson
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Prens Edward ve Sophie Rhys-Jones, 1999
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Samantha Shaw imzalı
|Birliğinden ayrıldığı için jaketatay ve çizgili pantolon
|Düğünden önce the Sun televizyon sunucusu Chris Tarrant'ın Sophie'nin bikinisinin üstünü kaldırdığı 1988'den kalma bir fotoğraf yayınladı; gazete özür diledi.York Düşesi 1996'da boşandığı için davet edilmedi
|Kraliçe çifte Wessex Kont ve Kontesi unvanını verdi; Edward'ın ağabeyleri de evlendiklerinde dük olmuşlardı
|Dana stroganof, tütsülenmiş mezgit, ahududu ve krema
|'Şapka takmayın' Daha gayri resmi bir düğün isteyen çiftin davetiyesindeki uyarı
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Prens Charles ve Camilla Parker-Bowles, 2005
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Robinson Valentine imzalı iki elbise
|Debrett's görgü kuralları kılavuzuna göre geleneksel düğün giysisi olan jaketatay ve çizgili pantolon
|Her ikisi de aşklarının başlamasından 30 yıl kadar sonra ikinci evliliklerini yaptı. Sarayın düğünün fazla öne çıkmamasını istediği bildiriliyor; Kraliçe bu nedenle nikah törenine katılmadı
|Bombay'ın sefertası taşıyıcılarından geline bir sari, damada bir başlık.Komedyen Stephen Fry damada hediye seçmenin çok zor olduğundan yakındı; sonuçta "Kamboçya sansarlarının kusmuğundan hazırlanan bir kahve verdim" dedi (dünyanın en pahalı kahvelerinden)
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Geleneksel İngiliz çayı: ikramlar arasında yumurta ve tereli sandviçler, Cornwall usülü börekler, kaynatılmış kuru meyveli kek
|'Onlarla iftihar ediyor ve iyilikler diliyorum.' Kraliçe'nin şereflerine kadeh kaldırırken sarfettiği sözler