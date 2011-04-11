Yedi adımda ideal kraliyet düğünü

Düğünlerin olmazsa olmazları:

Mutlu çift İngiliz tasarımı gelinlik Üniformalı damat Tartışma konusu Unutulmayan hediyeler Çift adına ziyafet menüsü Akılda kalan söz

Prens Albert (George VI) ve Elizabeth Bowes-Lyon, 1923 Saray terzisi Handley Seymour hazırladı İngiliz hava kuvvetleri üniforması Ailesi soylu olsa da düzeyi dolayısıyla Bowes Lyon 200 yıldır kraliyet ailesine gelin giden ilk 'avam' kabul ediliyor Damadın ebeveynleri Kral V. George ve Kraliçe Mary'den mücevherler, gelinin babasından Strathmore Gül Tacı Supremes de saumon Reine Mary (fileto somon), cotelettes d'agneau Prince Albert (kuzu pirzola), fraises Duchesse Elizabeth (çilek) 'Ma gnikniht oot hcum'Elizabeth Bowes-Lyon günlüğüne ayna şifresiyle tersten yazdığı satırlarda kraliyet ailesinden biriyle evlenmek konusunda ne kadar kararsız olduğundan yakınıyor[Çok fazla düşünüyorum:Am thinking too much]

Prenses Elizabeth (veliaht) ve Philip Mountbatten, 1947 Norman Hartnell imzalı Donanma üniforması Karne uygulaması devam ettiğinden pek çok kadın prensesin elbisesine malzemeden yoksun kalmaması için kendi kumaş kuponlarını saraya gönderdi. Ancak karnelerin başkasına kullandırılması yasadışıydı; kuponlar geri yollandı Düğün pastasının malzemelerini Avustralyalı kız izci takımları toplayıp hediye etti. Gandhi kendi dokuduğu pamuk bir şalı gönderdi ama Kraliçe Mary bunun bir peştemal olduğunu sandı Filet de sole Mountbatten (dil balığı fileto), perdreau en casserole (keklik), bombe glacee Princess Elizabeth (kalıpta yuvarlak şekil verilmiş dondurma) 'O kadar mutluyum ve öylesine eğleniyorum ki çok bencilleştim ve senin ve diğer herkesin hislerini sormayı unuttum!'Elizabeth'in balayından annesine yazdığı mektup

Prenses Margaret ve Anthony Armstrong-Jones (Lord Snowdon), 1960 Norman Hartnell imzalı Sivil olduğu için jaketatay ve çizgili pantolon Prenses Margaret beş yıl önce Hava Albay Peter Townsend ile evlenmek istemiş, ancak boşanmış olduğu için bu fikir kilise ve siyasilerce soğuk karşılanmıştı Antiller'deki özel mülkiyetteki Mustique Adası'nda beş hektar arazi; Margaret burada uzun yıllar geçirdiği bir ev yaptırdı Filet de boeuf Princesse, taze fasulye, sürprizli Montmorency suflesi 'Ben kraliyetten değilim. Sadece onlardan biriyle evliyim'Lord Snowdon'ın resmi görevlerinden yıldığı bir andaki tepkisi

Prenses Anne ve Yüzbaşı Mark Phillips, 1973 Maureen Baker imzalı Birliği olan Kraliçe'nin Süvari Birliği'nin üniforması 200 yılı aşkın zamandır Kraliyet ailesinden birinin halktan biriyle evlendiği ikinci vaka; çift atlara merakları dolayısıyla tanıştı Binicilik temalı hediyeler, Bakanlar Kurulu'ndan her bakanın 10,53 sterlin katkısıyla alınan bir kilim Istakoz, keklik, taze bezelye, naneli dondurma, 168cm (gelinin boyu) yüksekliğinde bir düğün pastası 'Eş olmanın mesleki tehlikelerinden biri'Prenses Anne hamileliği tanımlıyor.

Prens Charles ve Leydi Diana Spencer, 1981 Emanuel imzalı Donanma üniforması Diğer gelinlerin aksine, evlilik yemini sırasında 'eşine itaat edeceği' şeklindeki geleneksel bir vaadi atladı 6.000'den fazla hediye; bunlar arasında Bahreyn Emiri'nce gönderilen ve 500 bin-1 milyon sterlin arası değer biçilen son altından bir yelkenli maketi de var Istakoz soslu pisi balığı köfteleri, Galler Prensesi usulü tavuk (kuzulu püre ile doldurulmuş tavuk göğsü), Prensin dükü olduğu Cornwall'ın kremasıyla servis edilen çilek 'Aşık her ne demekse'Prens Charles'ın nişanlısı ile birbirlerine aşık olup olmadığı sorusuna yanıtı

Prens Andrew ve Sarah Ferguson, 1986 Lindka Cierach imzalı Donanma üniforması York Düşesi olan Sarah, bir Amerikan dergisine Prensin donanmadaki görevleri dolayısıyla evliliklerinin daha ilk haftadan çatırdamaya başladığını söyledi Kraliçe'den Surrey'deki 12 odalı Sunninghill Park malikanesi; basın buraya Dallas'taki Southfork'tan hareketle South York adını taktı Drumkilbo usulü yumurta (ıstakoz, karides ve mayonez ile kaplanmış katı yumurta- Ana Kraliçe'nin en sevdiği yiyeceklerden), nane soslu kuzu, kremalı çilek 'Londra'da çalışıyor ve en iyi arkadaşımla ufak bir dairede yaşıyordum sonra birdenbire bir Prens ile evlendim.'Sarah Ferguson

Prens Edward ve Sophie Rhys-Jones, 1999 Samantha Shaw imzalı Birliğinden ayrıldığı için jaketatay ve çizgili pantolon Düğünden önce the Sun televizyon sunucusu Chris Tarrant'ın Sophie'nin bikinisinin üstünü kaldırdığı 1988'den kalma bir fotoğraf yayınladı; gazete özür diledi.York Düşesi 1996'da boşandığı için davet edilmedi Kraliçe çifte Wessex Kont ve Kontesi unvanını verdi; Edward'ın ağabeyleri de evlendiklerinde dük olmuşlardı Dana stroganof, tütsülenmiş mezgit, ahududu ve krema 'Şapka takmayın' Daha gayri resmi bir düğün isteyen çiftin davetiyesindeki uyarı