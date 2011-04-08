Erdoğan'ın Libya siyaseti İngiliz basınında

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İngiltere'nin haftalık Economist dergisi bu haftaki sayısında Türkiye'nin Libya siyasetini irdeliyor.

Yazıda, isyancıların elindeki Bingazi'de son dönemde Türkiye aleyhtarı eylemler düzenlendiği, konsolosluğun önüne giden 100 kadar kişinin buradaki Türk bayrağının indirilmesini istedikleri hatırlatılıyor.

Economist, Erdoğan hükümetinin Kaddafi karşıtı Libyalı isyancıların silahlandırılması fikrine kati şekilde karşı olduğunu vurguluyor.

Dergi, Türkiye'nin NATO operasyonlarına da "geçten geçe" destek verdiğini belirtiyor.

Yazıda, Ankara'nın bölgeye savaş gemileri ve son olarak bir yardım gemisi göndermesinin "dışlanmamak" ve "Türkiye'nin bölgesel süpergüç olma iddiasının zedelenmemesi" için attığı adımlar olabileceği savunuluyor.

Economist, "Türkiye'nin bocalamaları Erdoğan'a atfedilen Batı aleyhtarı duygulardan değil, daha çok pragmatizm ve biraz da ileri görüşlülükten kaynaklanıyor. Libya'da çalışan 20 bin Türkün büyük bölümü şimdi döndü. Türkiye'nin isyancılar kazanırsa iptal edilebilecek olan 15 milyar dolar tutarında devam eden sözleşmesi var.'' diye yazıyor.

Economist'e konuşan savunma uzmanı gazeteci Lale Kemal, ''Türkiye Kaddafi'nin iktidara tutunması ihtimaline karşı seçeneklerini açık tutmak istiyor'' diyor.

Dergi, ''Erdoğan'ın da tekrar tekrar uyardığı gibi ülke bir iç savaşın eşiğinde olabilir ve NATO operasyonları derinleştikçe, sivillerin ölümü riski de artıyor... 12 Haziran'da genel seçim varken, Erdoğan Batı'yla işbirliği ederek eline Libyalıların kanının bulaşmasını istemiyor." görüşüne yer veriyor.

EconomistTürkiye için yeni bir krizin ise Suriye'de ortaya çıktığına dikkat çekiyor ve Erdoğan'ın Suriye lideri Beşar Esad'a tutumunu yumuşatma telkini yapmasının sonuç vermediğini belirtiyor.

"Kürtler protestoculara katılıp Esad'ın adamlarının ateşi altında kalır da, binlerce kişi Türkiye sınırını geçmeye başlarsa ne olacak?" diye soruyor Economist.

Dergi, "Türkiye'nin ihtiyacı olan en son şey daha çok isyankar Kürt" diye ekliyor.