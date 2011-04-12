Gagarin'in uzay macerasının 50. yılı

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Rusya, uzaya yolculuk yapan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in yolculuğunun 50. yılını kutluyor.

Gagarin, Vostok uzay aracıyla yaptığı yolculukta Dünya çevresinde bir yörüngeyi tamamlamıştı.

Başyazısını insanlığın en büyük başarılarından biri olarak tanımladığı bu seyahate ayıran Times gazetesi, Gagarin'in uzay aracının en sıradan cep telefonundan bile daha basit bir teknolojiye sahip olduğunu yazıyor.

Gazete, Gagarin'in seyahatinin Soğuk Savaş'ın gündemine aya yolculuk rekabetini eklediğini de ifade ediyor.

Sovyet kozmonotun yolculuğu insanların uzayda hayatta kalamayacağı endişelerini sona erdirmişti.

Gagarin'den üç hafta sonra Amerikan kozmonot Alan Shepard uzay yolculuğunu gerçekleştiren ikinci kişi olmuştu.

Geçen 50 yılda beş yüzü aşkın kadın ve adam uzaya yolculuk yaptı.

Uzay yolculuğu sonrasında uluslararası üne kavuşan Gagarin, 1968 yılında bir uçak kazasında ölmüştü.