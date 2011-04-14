Jones kişilik bozukluğu tedavisi görüyor

Telif hakkı pa

Sinema yıldızı Catherine Zeta Jones'un, bir süre bipolar kişilik bozukluğu tedavisi gördüğü açıklandı.

Menajeri, eşi Michael Douglas'ın gırtlak kanseriyle mücadelesinin Jones'un ruh sağlığını da etkilediğini, 41 yaşındaki sanatçının kısa bir süre hastanede kaldığını söyledi.

Geçen yıl kanser teşhisi konan Michael Douglas, Ocak ayında tümörün kaybolduğunu ve hastalığı yenmekte olduğunu açıklamıştı.

Zeta Jones da Eylül ayındaki bir açıklamasında, doktorların hastalığı daha önce teşhis edememesinin kendisini çok üzdüğünü belirtmişti.

Manik depresyon olarak da bilinen bipolar kişilik bozukluğu, kişinin ruh halinin sürekli değişmesine neden oluyor ve haftalarca ya da aylarca sürüyor.

'Cesur davrandı'

Oyuncunun halkla iişkiler sorumlusu Cece Yorke, "Geçen yılın stresi sonrasında Catherine bipolar kişilik bozukluğu nedeniyle bir süre ruh sağlığı kliniğinde kalmaya karar verdi. Şimdi kendisini çok iyi hissediyor. Bu hafta, yeni iki filminde çalışmaya devam edecek" dedi.

Zeta Jones'a teşhisin ne zaman konulduğu ve nerede tedavi gördüğü konusunda bilgi verilmedi.

'Her 100 kişiden birinde var'

Rethink adlı ruh sağlığı hastalarına yardım örgütünden Mark Davies, sanatçının hastalığını açıklayarak bir cesaret örneği sergilediğini, zira bu akıl hastalığının hala "damgalanma riski" taşıdığını söyledi.

Davies, "Belki kendisini daha kırılgan hissedecek ama, Jones, bu açıklamayla, muhtemelen hastalığı sessizce çeken ve korku içinde yaşayan birçok insana güç verecek" dedi.

İngiltere'de nüfusun yaklaşık yüzde birinin bipolar kişilik bozukluğu hastası olduğu belirtiliyor.