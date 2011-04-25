Afganistan'ın Kandahar kentindeki cezaevinden 470'ten fazla mahkum tünel kazarak firar etti.

Telif hakkı BBC World Service

Cezaevinden kaçan tutukluların çoğunun Taliban üyesi olduğu bildiriliyor.

Cezaevinin yöneticisi General Gulam Destagir Mayar, yaptığı açıklamada tutukluların, kazdıkları yüzlerce metre uzunluğunda bir tüneli kullanarak kaçtığını söyledi.

Mayar, "Cezaevinin dışından, güneyden başlayarak yüzlerce metre uzunluğunda bir tünel kazılmış ve dün akşam 476 siyasi tutuklu bu tüneli kullanarak kaçtı" dedi.

Kandahar valisinin yaptığı açıklamaya göre ise kaçan tutukluların bir kısmı hemen yakalandı.

Ancak vali yakalanan mahkumların sayısını belirtmedi.

Taliban sözcüsü ise 320 metrelik tüneli kazmanın beş ay sürdüğünü açıkladı.

Sözcü Zabiullah Mücahid kaçanlardan 100 kadarının Taliban komutanları, geri kalanlarının büyük bölümünün ise savaşçıları olduğunu duyurdu.

İkinci büyük firar

Kaçan mahkumlardan biri BBC'ye tünelden çıkmak için 30 dakika yürüdüğünü anlattı.

Kaçış sürecinin gece boyu devam ettiğini belirten mahkum, kendilerini alıp götürmek için çıkışta araçlar beklediğini söyledi.

Kandahar Cezaevi Afgan güvenlik güçleri denetimindeydi.

NATO önderliğindeki ISAF güçleri, Afganistan yetkililerinin talep edeceği her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Mahkumların tüneli kullanarak kaçması, son üç yıldır Kandahar cezaevinde gerçekleşen ikinci büyük firar.

Taliban daha önce de tutukluların kaçırılmasına yönelik operasyonları organize etmişti.

2008 Haziran'ında da bir intihar eylemcisinin giriş kapısı önünde düzenlediği saldırı ardından 900 kadar tutuklu cezaevinden kaçmıştı.

Cezaevinde 1200 mahkum tutuluyor.