Obama doğum belgesini yayınladı

Telif hakkı AP

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, doğum yeri konusunda yıllardır dinmeyen tartışmalara nokta koymak amacıyla doğum belgesini kamuoyu ile paylaştı.

Amerikan başkanlarının, bu ülkede doğmuş olmaları şart.

Bazı muhalifleri ise babası Kenya asıllı olan Obama'nın Kenya'da, ya da çocukluğunu geçirdiği Endonezya'da doğduğunu öne sürüyor; bu nedenle başkan olamayacağını iddia ediyorlardı.

Obama, rakiplerinin bu gibi iddialarla dikkat dağıtma amacı taşıdığını belirtti.

Obama ayrıca ülkenin "bu tür saçmalıklara" ayıracak zaman olmadığını vurguladı.

Beyaz Saray da Obama'nın Hawaii'de doğduğunu gösteren belgenin kopyasını basına dağıttı.

Orijinal belge için tıklayın

Bu konudaki söylentiler son olarak Cumhuriyetçilerin Başkan adayı olmaya soyunan Donald Trump tarafından alevlendirilmişti.

ABD gelecek yıl yine başkanlık seçimlerine giriyor ve Obama'nın Demokratları temsil etmesi bekleniyor.

Bitmeyen tartışma

Obama, yıllardır bu konudaki 'komploları' bir kenardan izlediğini, ancak tartışmanın giderek büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Obama'nın doğum sertifikası 1961'deki doğumundan bu yana Hawaii'de bir kasada saklanıyordu.

Telif hakkı Getty

2008 yılındaki başkanlık seçimi sırasında yine benzer iddialar gündeme gelmişti. O dönemde Obama resmi belge olarak kabul edilen, bilgisayardan alınmış bir çıktı ile doğum bilgilerini kanıtlamaya çalıştı.

Hawaii'den bazı yetkililer de bunun doğruluğunu tasdik etti.

Ancak bu, 'komplo teorisyenleri'ni tatmin etmedi.

Bugün yayınlanan doğum belgesinin üzerindeki mühürler, orijinal belgeler olduğunun en açık göstergesi.

Bu belgelere göre Barack Hussein Obama II, 4 Ağustos 1961'de Hawaii'nin Honolulu kentindeki Kapiolani Doğum Hastanesi'nde doğmuş.

Babası Barack Hussein Obama, 25 yaşında annesi Stanley Ann Dunham 18 yaşındaymış.

Belgede doğumu gerçekleştiren doktorun imzası da bulunuyor.