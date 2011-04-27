PlayStation'da veri hırsızlığı 70 milyonu mağdur edebilir

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Sony, PlayStation oyun konsolu kullanıcılarını, kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere şahsi bilgilerinin çalınmış olabileceği konusunda uyardı.

Şirket bugün yaptığı açıklamayla PlayStation'ın internet sitesine bir korsan saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bu sırada, sitede kullanılan verilerin saldırganlar eline geçmiş olabileceği kaydedildi.

PlayStation sitesinde işlemler geçen hafta Çarşamba günü askıya alınmıştı; yetkililer bunun nedenini ancak şimdi açıkladı.

Kullanıcılara uyarı: Dikkatli olun

Kullanıcıların şimdi telefon ve e-posta ile dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması isteniyor.

PlayStation'ın resmi bloguna gönderilen yazıda; şirketin iletişim müdürü Nick Caplin, 17-19 Nisan arasında PlayStation Network ve Qriocity hizmetlerinde güvenlik önlemlerinin aşıldığını belirlediklerini söyledi.

Korsan saldırı sonucu kullanıcıların şu gibi bilgilerine ulaşılmış olabilir:

İsim

Adres

Ülke

E-posta adresi

Doğum tarihi

PlayStation Network ve Qriocity kullanıcı adı ve şifreleri

Rumuz /PSN ID

Caplin, bununla birlikte siteden neler alındığının dökümü ve fatura adresi gibi bilgilerin de çalınmış olabileceğini kaydediyor.

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Daha da önemlisi Sony, siteden oyun, müzik ve film alımında kullanılan kredi kartı bilgilerine ulaşılmış olabileceğini itiraf etti.

Sony'den yapılan açıklamada, "PlayStation Network ve Qriocity üzerinden işlemleriniz için kredi kartınızı kullandıysanız, kart numaranız ve güvenlik kodunuz başka ellere geçmiş olabilir" denildi.

Sony bu durumdan kaç kişinin etkilenmiş olabileceğine açıklık getirmedi

Ancak PlayStation Network'ün dünya genelinde 70 milyon üyesi var.

Dijital güvenlik şirketi Sophos'tan Graham Cluley, bu tür bir hırsızlığın şirket için bir "halkla ilişkiler felaketi" olduğunu söylüyor.

Şirketin saldırıyı duyurmak için bir hafta beklemiş olması da tepki çekti.

Sony'nin PlayStation Network hizmetleri geçen haftadan bu yana hala askıda. Şirket hizmetlerinin ne zaman normale dönebileceğine açıklık getirmedi.

PlayStation uzun zamandır bilgisayar korsanlarının hedefiydi. Sene başında da ABD'de bir bilgisayar korsanı, Playstation 3 oyun konsolunun güvenlik sistemini geçmeyi başardığını açıklamıştı.

PS3 o zamana dek oyun konsollarının en güvenlisi olarak kabul ediliyordu ve şifreleri kırılmamış olan tek sistem de buydu.