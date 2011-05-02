Almanya'nın göçmen işçi korkusu

Telif hakkı AFP Image caption Alman firmaları Polonya'da düzenledikleri fuarlarla işçi arıyorlar

Almanya'da hükümet göçmen işçilerin fiyat kırarak ücretlerde azalmaya yol açacağı kaygılarını gidermeye çalışıyor.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen işçilere kapısını son ana kadar kapalı tutan Almanya, işgücü piyasasını Polonya'dan ve AB'ye 2004 yılında katılan diğer yedi ülkeden gelen işçilere açtı.

Hükümet Alman işçilerini ucuz işgücüne karşı koruma vaadinde bulundu.

Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen, ülkeye yılda yaklaşık 100 bin kişinin göç edeceğini tahmin ediyor.

Alman bakan Bild gazetesine verdiği demeçte, Alman sendikalarının göçmen işçilerin fiyat kırmasından en çok endişe duydukları iki sektörde; inşaat ve ağırlama - ikram sektöründe kontrollerin sıkılaştırılacağını söyledi.

Bakan von der Leyen, üzerinde anlaşma sağlanan asgari ücretin ödenmesini ve yeni gelen işçilerin kaydedilmesini denetimlerle güvence altına alacaklarını bildirdi.

Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de bakanlığın yasadışı göçmen işçileri tespit etmek için ilave 150 kişi daha görevlendirileceğini belirtti.

Polonya'nın yanı sıra, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Estonya, Litvanya ve Letonyalı işçiler de Almanya'da çalışabilecek.

Alman bakanlar belki de bu nedenle tirajı yüksek gazetelere, endişeleri gidermeye yönelik açıklamalar yapıyorlar.

İşverenler, ekonominin nitelikli işçilere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Sendikalar ise, düşük ücretle çalışmaya hazır vasıfsız işçilere de talep olmasından kaygı duyuyor.