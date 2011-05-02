Bin Ladin nasıl öldürüldü?

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El Kaide Örgütü'nün lideri Usame bin Ladin, Pakistan'ın kuzeyinde Amerikan özel güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da başkent İslamabad yakınlarındaki Abbuttabad kentinde düzenlenen operasyonu doğruladı.

BBC Karaçi muhabiri Şuayip Hasan'a göre, Abbutabad sakinleri, gecenin ortasında alçaktan uçan üç helikopterin sesini duydu. Bu helikopterlerden ikisi kentin dış mahallelelerinde, etrafı duvarlarla ve kameralarla çevrili bir evin önüne indi. Mahalle sakinleri, bu evde kimlerin yaşadığı hakkında kimsenin fazla bilgisi olmadığını söylüyor. Helikopterden inen Amerikan askerleri, Usame bin Ladin'in komşularına yerel dilde, binadan uzak durmalarını istedi. Sonra askerler içeri girdiler ve çatışma başladı.

Çatışma yarım saat sürdü

Bu aşamada, üçüncü helikopter de devreye girdi. Çatışmada helikopter vuruldu ve yakınlardaki bir araziye düştü. Operasyon yarım saat kadar daha devam etti. Mahalle sakinlerine göre, Amerikan askerleri tutukladıkları bazı kişilerle dışarı çıktılar ve olay yerini Pakistan askerlerine bıraktılar. Operasyonun hemen ardından Amerikan yetkilileri saldırıda Usame bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurdu. Pakistanlı yetkililer de olayı doğruladılar. Muhabirimiz, operasyonun bin Ladin'in ülkede saklandığını ısrarla reddeden Pakistan'ı zor durumda bıraktığını söylüyor. Pakistan ve El Kaide militanları ise Usame bin Ladin'in intikamlarını alacaklarını söyleyerek misilleme tehdidinde bulundular.