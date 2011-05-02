ABD'den Taliban'a çağrı: El Kaide'yle bağları kopartın

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ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürülmesinin teröre karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğunu, fakat bu savaşın henüz sona ermediğini söyledi.

Clinton, Bin Ladin'in öldürülüşünün Taliban'a ''ABD ve müttefiklerini yenemezsiniz'' mesajını ilettiğini belirtti ve Taliban'ın önünde El Kaide'yi terkederek siyasi sürece katılma seçeneğinin durduğunu kaydetti.

Fakat Bin Ladin'in ölüm haberi ardından Pakistan'daki Taliban örgütlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'da saldırı düzenleyebileceklerini, Pakistan ordusunu ve siyasi liderlerini hedef alabileceklerini açıkladı.

Bin Ladin'in öldürüldüğü haberini ilk şahsen kendisi duyuran Başkan Barack Obama, dünyanın artık daha iyi bir yer olduğunu söyledi.

DNA testi

Amerikalı yetkililer, Usame Bin Ladin'in cesedini denize gömmeden önce İslam'ın cenaze kurallarını yerine getirdiklerini vurguluyorlar.

DNA testlerinin öldürülen kişinin Usame Bin Ladin olduğunu kanıtladığı bildirildi.

Usame Bin Ladin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın kuzeyinde yer alan garnizon kenti Abbutabad'da bir malikanede ele geçirildi.

Amerikalılar, silahlı çatışmada Bin Ladin'ın başından vurulduğunu ve baskın sırasında oğullarından birinin de öldürüldüğünü söylüyor.

Operasyonun 40 dakika kadar sürdüğü açıklandı.

Barack Obama, operasyona imkan sağlayan istihbaratın ağustos ayında elde edildiğini, geçtiğimiz hafta da eyleme geçme emri verdiğini kaydetti.

Bin Ladin 11 Eylül 2001'de New York'ta Dünya Ticaret Merkezi binaları ve Washington'da Pentagon'u hedef alan intihar saldırılarının sorumlusu olarak aranıyordu.

Saldırıda 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin duyulmasının ardından Beyaz Saray'ın önünde toplananlar ''ABD, ABD'' sloganları atarken, ABD Dışişleri bütün büyükelçilerine El Kaide'nin olası saldırılarına karşı alarm durumuna geçmeleri uyarısında bulundu.

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Baskın

Bin Ladin'in ölümü, El Kaide'ye yönelik ağır bir darbe olarak görülecek. Ancak gözlemciler, misilleme ve intikam saldırılarına ilişkin kaygıların gündeme geldiğine dikkat çekiyor.

11 Eylül 2001'de ABD Başkanı olan ve Bin Ladin'in ölü ya da diri ele geçirilmesi emri veren George Bush gelişmeyi ''muazzam bir başarı'' olarak niteledi.

Bush, ''Terörle savaş devam ediyor, ancak Amerika bugün tereddüte yer bırakmayacak bir mesaj veriyor: ne kadar uzun sürerse sürsün adalet yerini bulacaktır'' dedi.

1998'de ABD'ye karşı savaş ilan eden Bin Ladin'in Doğu Afrika'daki büyükelçilik saldırılarının yanısıra Aden körfezinde demirli USS Cole savaş gemisine yönelik saldırıdan da sorumlu olduğu sanılıyor.

Usame Bin Ladin, kendisini yakalayana 25 milyon dolar vaat eden ABD ve müttefiklerinden yaklaşık 10 yıldır saklanmayı başarmıştı.