Deprem kehaneti Tayvan'ı karıştırdı

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Tayvan polisi, internetteki blogunda ülkeyi devasa bir deprem ve tsunami felaketinin beklediğini yazan Wang Hoca adlı kahin hakkında soruşturma başlattı.

Wang Hoca, 11 Mayıs tarihinde ülkeyi Richter ölçeğinde 14 büyüklüğünde bir depremin vuracağını ve 170 metre boyunda bir tsunami dalgasının her şeyi darmadağın edeceğini iddia edince halk arasında panik yarattı.

Tayvanlı kahin, ada ülke Tayvan'ın depremde ikiye bölüneceğini ve kurtulmak için en iyi yöntemin ülkenin ortasında yer alan dağlık bölgede bir konteynere yerleşmek olduğunu yazdı.

Polis, blogdaki tavsiyeye uyanlar olduğunu ve son günlerde 100'ü aşkın konteynerin satın alınıp Tayvan'ın orta bölgesinde kurulduğunu söylüyor.

Tayvan polisi, Wang Hoca'nın bir konteyner şirketi ile işbirliği içinde halkı aldatarak kar elde ettiğinden şüphe duyulduğunu açıkladı.

Polis, Puli kentinde bulunan 100'ü aşkın konteynere pencere ve kapı eklenmesi için işçiler tutulduğunu ve her birinin su ve elektrik bağlantısıyla yaklaşık 5,500 dolara mal olduğunu söylüyor.

Deprem bölgesinde yer alan Tayvan'da 1999 yılında 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 2,400'ü aşkın kişi ölmüştü.

Depremlerin önceden tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Tayvanlı yetkililer, 11 Mayıs kehanetininin tamamen temelsiz ve 14 büyüklüğünde bir depremin hiç duyulmadık bir şey olduğunu söyleyerek halkı yatıştırmaya çalışıyor.

Yetkililer, Japonya'yı vuran deprem ve tsunami felaketi ardından insanların korkularından istifa etmek isteyen 'şarlatanların' ortaya çıktığını kaydediyor.

Wang Hoca adıyla tanına kahinin izi henüz bulunamadı.

Fakat kehanetlerinin yer aldığı internet sitesi kapatıldı.