Birinci Dünya Savaşı'nın son gazisi de 110 yaşında öldü

Birinci Dünya Savaşı'nın bilinen son gazisi de Batı Avustralya'da kaldığı bakımevinde hayata veda etti.

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Uykusunda ölen Claude Choules, 110 yaşındaydı.

Choules, Birinci Dünya Savaşı'nda görev yapan 70 milyon askeri personelden hayatta kalan son muharip gazi olarak biliniyordu.

1901'de İngiltere'de doğan Claude Choules, 14 yaşındayken ağabeylerinin yanında orduya yazılmak istedi, ancak yaşı küçük olduğu için kabul edilmedi.

Choules daha sonra yaşının 17 olduğunu söyleyerek 1915 yılında Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne girmeyi başardı.

Choules Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne katıldıktan sonra HMS Revenge gemisinde görev almaya başladı.

Savaştan sonra Karadeniz'de barış gücünde görev aldıktan sonra Avustralya'ya tayin edildi.

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1920'li yıllarda Avustralya'ya giden Choules, 1956 yılına dek orduya hizmet verdi.

Eşi ile de Avustralya'ya giden yolcu gemisinde tanıştı.

76 yıl evli kaldığı eşi Ethel'i üç sene önce kaybeden Choules'in, üç çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.

Choules'in 84 yaşındaki kızı Daphne Edinger, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada "Hepimiz onu seviyorduk. Artık aramızda olmadığını düşünmek güç olacak. Onu denizi seven bir adam olarak hatırlayacağız" dedi.

80 yaşındayken yaratıcı yazarlık kurslarına katılan Claude Choules, öz yaşam öyküsünü ve deneyimlerini bir kitapta topladı.

Claude Choules, 2009'da yayımlanan bu kitapta savaştan nefret ettiğini anlatmış, ANZAK günü anma törenlerine sadece üstlerinin talimatı üzerine katıldığını belirtmişti.

Choules Birinci Dünya Savaşı dönemini "zorlu yıllar" olarak hatırladığını vurgulamıştı.

Şimdi Kraliyet Kadın Hava Kuvvetleri'nde garsonluk yapan İngiliz Florence Green'in Birinci Dünya Savaşı'ndan hayatta kalan son görevli olduğu düşünülüyor.