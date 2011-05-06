Şempanzeler nasıl iletişim kuruyor?

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Bilimadamları, şempanzelerin doğal ortamlarında, birbirleriyle en az 66 jestle iletişim kurduklarını açıkladı.

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi uzmanları, "jest repertuvarlarını" anlayabilmek için Uganda'da 266 gün boyunca şempanzeleri izledi.

Uzmanlar, 120 saatlik görüntü kaydından elde ettikleri bulguları Animal Cognition adlı bilimsel dergide yayımladı.

Araştırma ekibinden Dr. Catherine Hobaiter, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Daha önce yapılan araştırmalar bu hayvanların 30 kadar jestle iletişim kurduklarına işaret ediyordu. Ancak bizim elde ettiğimiz sonuç jest sayısının daha fazla olduğunu gösteriyor. Doğal ortamlarında yapılmayan araştırmalarda örneğin maymun avına çıkarken, karşı cinsle gezintiye çıkarken ya da komşu şempanzelerle karşılaştıklarında neler yaptıkları görmeniz mümkün değil" dedi.

Prof. Richard Bryne da araştırmaları sırasında şempanzelerin belirgin hareketlerine odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Jesti yapan şempanzenin mesajını ulaştırmak istediği hemcinslerine bakıp bakmadıklarını inceledik. Sonuç alamadıkları durumda aynı jestte ısrar ettiklerini gördük."

Bilimadamları tespit ettikleri 66 ayrı hareketin ne anlama geldiğini belirlemek için görüntüleri incelemeye devam edeceklerini belirtti.

Anneden kızına davet

Şempanzelerin bazı hareketleri insanlarınkiyle benzerlik gösteriyor. Örneğin, bir şempanze, grubun başka bir üyesini başıyla çağırıyor. Genç şempanzeler ise arkadaşlarını el işaretiyle oyuna davet ediyor.

Görüntülerde, bir anne şempanze, kızına sol elini uzatarak yaklaşıyor. Dr. Hobaiter'e göre, anne bu hareketiyle bebeğinin omzuna çıkmasını sağlamaya çalışıyor.

Hobaiter, "İsterse kızını kucaklayıp alabilir ama bunu yapmıyor. Uzanıyor ve karşı tarafın harekete geçmesini bekliyor. Yavru şempanze yaklaşırken bu hareketi tekrarlıyor ve dişlerini gösteriyor. İşte bu noktada yavru şempanze annesinin sırtına atlıyor." diyor.