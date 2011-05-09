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Kanada'da bir grup öğrenciye güvenlik tavsiyesi veren polis memurunun kadın öğrencileri ''sürtük'' gibi giyinmeyin diye uyarması, Kanada'da ve ABD'de yeni bir protesto hareketi başlattı.

''Sürtük Yürüyüşü'' düzenleyen kadın örgütleri, kadınlara yönelik cinsel saldırı ve taciz olaylarında suçu saldırgan erkekten ziyade saldırının kurbanı olan kadının kıyafetinde ve davranışlarında arayan köhne zihniyeti protesto ettiklerini söylüyorlar.

Cumartesi günü ABD'nin Boston kentinde çoğu ''sürtük'' gibi giyinen 2 bin kadın yürüdü.

Yürüyüşe katılan 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, ''Cinselliğini ifade eden kadınların bu çağda halen aşağılanma ve ayıplamayla yüz yüze kaldığını topluma duyurmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Polis memuru Michael Sanguinetti, Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Osgoode Hall Hukuk Fakültesi'nde öğrencilere güvenlikleri konusunda konuşma yapmaya çağrılmıştı.

Polis memurunun konuşma esnasında, ''Lafı gevelemeye gerek yok. Bunu söylememem istendi fakat, saldırı kurbanı olmak istemeyen kadınlar sürtük gibi giyinmekten kaçınmalı.'' dediği bildiriliyor.

Polis memuru Michael Sanguinetti, büyük infial yaratan sözlerinden dolayı özür diledi. Toronto emniyeti, halen görevde olan Sanguinetti'nin disiplin cezası aldığını açıkladı.

Kadın protestocular ilk ''Sürtük Yürüyüşünü'' 3 bin kişinin katılımıyla Toronto'da düzenledikten sonra, hareket ABD'ye de yayıldı.

Toplumun her kesiminden ve her cinsiyetten katılımcının davet edildiği yürüyüşlerin organizatörleri, ''Bir kadının kendi cinselliğine hükmedişi, ister iş ister keyif için seks yapıyor olsun ya da olmasın, şiddet beklentisi içermez.'' diyor.

''Sürtük'' sözcüğünü sahiplenerek yeni bir anlam yüklemeye de çalıştıklarını söyleyen kadın eylemciler, önümüzdeki günlerde Seattle, Chicago, Philadelphia ve Austin kentlerinde yürüyüşler planlıyor.