İstanbul'da toplanan en az gelişmiş ülkeler konferansının hedefleri

Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde yapılan En Az Kalkınmış Ülkeler Konferansı İstanbul'da devam ediyor.

Zengin ve yoksul yüzlerce ülkeyi ve uluslararası kuruluşları biraraya getiren konferans, en az kalkınmış ülkelerde yoksullukla küresel mücadeleyi hedefleyen zirvelerin dördüncüsü.

Bu konferansın Birleşmiş Milletler'in 2000 yılı zirvesinde kabul ettiği bin yıl hedeflerine ulaşılması çalışmalarına bir ivme kazandırması da umuluyor.

Bin yıl hedefleri arasında dünyadaki yoksulluğun yarıya indirilmesi, açlığın azaltılması, yoksulların sağlık ve eğitim imkanlarına erişimi, anneler ve çocuklara yardım gibi başlıklar bulunuyor.

Ancak geçtiğimiz sonbaharda BM, bu hedeflere, bu hızla ulaşılmasının çok zor olduğu uyarısında bulunmuştu.

Peki, İstanbul zirvesi bu hedefler için ivme sağlayabilecek mi? BM konferansının ayrıntılarını, beklentileri BM Kalkınma Programı'nın Türkiye sözcüsü Faik Uyanık'la konuştuk.