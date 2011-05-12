Yeni HIV aşısı maymunlarda sonuç verdi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde maymunlar üzerinde denenen bir HIV aşısı, AIDS'e yol açan bu virüse karşı umut oldu.

Oregon Aşı ve Gen Tedavisi Ensititüsü'nde yapılan araştırma kapsamında, aşı güneydoğu Asya'ya özgü 24 Rhesus maymununda denendi.

Aşı, bu maymunlardan 13'ünde HIV'e karşı koruma sağladı. Biri dışında, üzerinden bir yıl geçmesine karşın aşının hala etkili olduğu görüldü.

Uzmanlar, sonuçlarını Nature adlı dergide yayımladığı bu araştırmanın, HIV/AIDS'e karşı aşı geliştirilmesine önemli derecede katkı yapabileceğini belirtti.

Aşı, HIV'in (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) maymunlardaki karşılığı olan SIV'le savaşacak (Maymun Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) antijenler üretmesi için yapıldı.

'Hazırda bekleyen askerler'

Yeni aşı, maymunlardan 13'ünde SIV'e karşı koruma sağladı. Aşı, enfeksiyonun azalmasından sonra da vücutta uzun süre aktif kalan kan hücrelerinin (efektör bellek T hücreleri) üretimini uyarıyor.

Araştırmaya öncülük eden Prof. Louis J. Picker, bu hücreleri, "Hazırda bekleyen askerler" olarak niteliyor.

Prof. Picker, aşının maymunlardaki SIV virüsünün tamamına yakınını ortadan kaldırdığını, bunun HIV aşısı araştırmalarında görülmedik bir şey olduğunu söyledi.

Picker üç yıl içinde insanlar üzerinde denenebilecek bir aşı geliştirilebileceğini söyledi.