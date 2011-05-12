91 yaşındaki 'Nazi gardiyana' hapis

Almanya'da bir mahkeme, 91 yaşındaki John Demjanjuk'u, Nazilerin işgal ettiği Polonya'da yaklaşık 28 bin Yahudinin öldürülmesine yardımcı olmaktan suçlu buldu.

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Ukrayna doğumlu John Demjanjuk, Münih'de yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Demjanjuk ise Sobibor Kampı'nda gardiyan olmadığını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Nazilere yardımcı olmaya zorlandığını vurgulayan John Demjanjuk bugün suçlu bulunduğu açıklandığında da başını sallayarak, kararı kabul etmediğini bildirdi.

Demjanjuk, iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri tarafından Almanya'ya iade edilmişti.

Avukatları, savcıların altı yıl hapsini istediği Demjanjuk'un kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Demjanjuk, memleketi Ukrayna'da Kızıl Ordu için çarpışırken Almanlar tarafından yakalandığını ve kampta bir savaş esiri olarak tutulduğunu söylüyor.

Kimlik kartı sahte mi?

John Demjanjuk'un Sobibor'da gardiyanlık yaptığına ilişkin bir tanıklık yok.

Alman savcılar, Demjanjuk'a ait 1943 tarihli bir SS kartı olduğunu söylüyor. Savunma avukatları ise bu kimlik kartının sahte olduğunu ve Sovyet istihbarat servisi KGB tarafından hazırlandığını belirtiyor.

1952 yılında ABD'ye mülteci olarak gelen ve Ohio'da bir otomobil fabrikasında çalışmaya başlayan Demjanjuk hakkında ilk savaş suçları davası 1977'de açıldı.

Demjanjuk 1986 yılında İsrail'e iade edilmiş ve insalığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.

Soykırımdan sağ kurtulanlar, Demjanjuk'un Treblinka ölüm kampında acımasızlığıyla ünlü Nazi gardiyanı "Korkunç İvan" olduğunu öne sürmüştü.

Fakat daha sonra İsrail Yüksek Mahkemesi, Sovyet belgelerine dayanarak Demjanjuk'un ''Korkunç İvan'' olmadığına hükmetmiş ve idam kararını bozmuştu.

İsrail'den ABD'ye dönen Demjanjuk, toplama kamplarında gardiyanlık yaptığını ABD'ye iltica başvurusunda gizlediği gerekçesiyle 2002 yılında vatandaşlıktan çıkarılmıştı.