Tarantulalar, Örümcek Adam gibi tutunuyor

Bilimadamları tarantulaların kaygan ve dik düzeylere ayaklarından salgıladıkları ipeksi maddeyle tutunduklarını belirledi.

Experimental Biology (Deneysel Biyoloji) adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu büyük ancak hassas hayvanlar, bu sayede düşüp ölmekten kurtuluyor. Araştırmacılar, deneyleri kapsamında, cam kaplara tırmanya çalıştıkları sırada, hafifçe sarsarak, tarantulaların ayaklarının altındaki sıvının açığa çıkmasını sağladılar. Tüm örümcekler gibi tarantulaların ayaklarının da tüyler var. Ama çok büyük tarantulaların yüzeylere tutunmasında bu sistem yetersiz kalıyor. Tarantulaların "Örümcek Adam"ınkine benzer bir tutunma yeteneği olduğu fikri ilk olarak 2006'da Almanya'daki bir grup araştırmacı tarafından ortaya atılmıştı. Ancak başka bir grup araştırmacı, bu ipeğin tarantulanın karnındaki ipek üreten organından geldiğini ve ayaklarına bulaştığını söyleyerek, bu teze karşı çıktılar. İskoçya'daki Newcastle Üniversitesi'nde Claire Rind başkanlığındaki bir ekibin gerçekleştirdiği araştırma da da bu teoriye odaklandı. Claire Rind, araştırmalarının sonunda, tutunmada kullanılan ipeksi salgının tarantulaların ayaklarından geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Rind'e göre, tarantulalar, hem ayaklarında hem de karınlarında ipek üretebiliyorlar.