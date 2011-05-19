'Yıldızsız gezegen' bulundu

Japon gök bilimciler, herhangi bir yıldızın yörüngesinde olmadığını düşündükleri 'gezegenler' keşfetti.

Telif hakkı JON LOMBERG

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, herhangi bir yıldız sistemine bağlı olmayan, Jüpiter boyutlarında 10 cismin keşfedildiği açıklanıyor.

Araştırmacılar, Samanyolu'nun yıldız sayısı kadar bu cisimlerden içerdiğini tahmin ediyor.

Bu objelerin en yakınındaki yıldızla aralarındaki mesafe, Dünya ve Güneş arasındaki mesafenin 10 katı.

Cisimlerin görünür olması ise, daha uzaktaki yıldızlardan gelen ışıkları bükmeleriyle mümkün oluyor.

Albert Einstein, yeterli kütleye sahip objelerin ışığı bükebileceğini tahmin etmişti.

Eğer büyük bir obje, arka plandaki uzak bir yıldızın önünden geçerse, yıldızın ışığını bükerek aydınlanabilir.

Şaşırtıcı olan varlık değil sıklık

Araştırma kapsamında, gökbilimciler Samanyolu'nun merkezinden toplanan verileri inceledi.

İncelenen alanda bulunan obje sayısının, Samanyolu'nda çok sayıda 'yıldızsız gezegen' olduğuna işaret ettiği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan bilim adamlarından Takahiro Sumi, "Yıldızsız gezegenlerin varlığı, gezegenlerin oluşum teorisine aykırı değil. Şaşırtıcı olan, bu objelerin ne sıklıkta var olduğu" dedi.

Ancak astronomik terminolojiye göre, gezegenler bir yıldızın yörüngesinde olan cisimler, dolayısıyla yıldızsız cisimler, meydana geliş şekillerinden bağımsız olarak, gezegen olarak kabul edilmiyor.

Araştırmacılar, bu cisimlerin gezegen diskleri içinde oluştuğunu, daha sonra yerçekimi kuvvetlerinin onları sistem dışına ittiğini düşünüyor.