Obama: Dış politikada yeni bir döneme girdik

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikasını açıkladığı konuşmasını yaptı.

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Obama, sözlerine son aylarda Arap coğrafyasında önemli değişiklikler yaşandığını, bu değişikliklerin Amerikan dış politikasında da yeni bir döneme işaret ettiğini söyleyerek başladı.

El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesine değinen Obama, bin Ladin'in şehit değil, demokrasi karşıtı bir katil olduğunu söyledi.

Obama, bin Ladin öldürülmeden önce de, Arap coğrafyasında halkın kaderini kendi ellerine alıyor olduğunu vurguladı.

Tunus ve diğer ülkelerde yaşanan ayaklanmaların şaşırtıcı olmaması gerektiğini söyleyen Obama, baskıcı stratejilerin artık işe yaramadığını ifade etti.

ABD'nin bölgedeki rolü

Obama, ABD'nin Arap coğrafyasında nasıl bir rol oynaması gerektiği sorusuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"ABD, bölgeye olan yaklaşımının değişmesi gerektiğini kabul etmeli" diyen Obama, sözlerine Amerika'nın bölgedeki ülkelerin istikrarı kadar kişilerin kendi potansiyallerini gerçekleştirebilmesi ve bireysel özgürlüklerle de ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek devam etti.

Obama, Amerika'nın bölgede siyasi ve ekonomik reformları destekleyeceğini de ekledi.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF'ye ise, haftaya yapılacak G8 toplantısında Tunus ve Mısır ekonomilerinin istikrara kavuşması için öneri sunmaları çağrısını yaptı.

ABD'nin, demokratik Mısır'ın bir milyar dolarlık borcunu sileceğini de belirtti başkan Obama.

Dış politika için öncelikli ülkelerin Tunus ve Mısır olduğunu ifade eden Obama, ABD'nin bölgesel stratejisi çerçevesinde kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklıkları geliştirileceğini de söyledi.

Libya ve Suriye

Irak'ta yaşananların, iyi niyetle de olsa, güç kullanarak rejim değişikliği getirilmesinin ne kadar zor olduğunu gösterdiğini söyleyen Obama, Libya müdahalesinin ise kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Obama, eğer ABD ve müttefikleri harekete geçmemiş olsaydı, ülkede binlerce kişi ölürdü dedi.

Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın bir seçim yapma vakti geldiğini söyleyen Obama, Esad'ın siyasi değişime liderlik yapabileceğini ya da yoldan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin Suriyelilere ateş açmaya son vermesi gerektiğini söyleyen Obama, hükümet karşıtı gösterilerin bastırılmasında müttefik İran'ın yöntemlerinin kullanıldığını da ekledi.

Orta Doğu Barışı

Obama'nın ABD'nin İsrail politikası ile ilgili söyleyecekleri de merakla bekleniyordu.

İsrail'in güvenliğinin, ABD'nin dış politikasının bir parçası olduğunu konuşmasının başında ifade eden Obama, İsrail-Filistin barışının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Herhangi bir barışın dışarıdan dikte edilemeyeceğini söyleyen Obama, sorunları ertelemenin iki ülke için de bir çözüm olmadığına da dikkat çekti.

Obama, işgalin devam etmesinin demokratik bir İsrail'i imkansız kıldığını söyledi ve yapılacak müzakerelerin temelinde ayakta durabilen bir Filistin devleti ile güvenli bir İsrail olmalı dedi.

Rakip siyasi oluşumlar el Fetih ve Hamas arasında yakın geçmişte yapılan anlaşmaya da değinen Obama, bu durumun İsrail için ciddi ve meşru sorular doğurduğunu söyledi.

Başkan Obama, İsrail'in varlığını reddeden bir aktörle nasıl müzakere edebileceği sorusunun, Filistinli liderler tarafından anlamlı bir şekilde cevaplanması gerektiğini vurguladı.