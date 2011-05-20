Kütahya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Telif hakkı Reuters Image caption Simav'da çok sayıda kişi geceyi dışarda geçirdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısına doğru meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde iki kişinin öldüğü açıklandı.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ölü sayısını iki olarak açıklarken, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ise depremle bağlantılı olarak üç kişinin öldüğünü söyledi.

Bakan Eroğlu, siyanür havuzları depremden etkilendi mi yolundaki bir soru üzerine, daha önce önlemler alındığını ve görevlilerden risk olmadığı yolunda bilgi edindiğini söyledi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Kütahya- Simav olarak açıklarken, 23:15'teki ilk sarsıntıdan sonraki ilk bir saatte 11 adet artçı deprem olduğu bildirildi.

Şu ana dek depremden kaynaklı kalp krizi nedeniyle bir kişinin öldüğü belirtildi.

Deprem, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, İzmir, Manisa ve Edirne'de de hissedildi.

Depremin yerin dört kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Simav merkezli depremin hissedildiği il ve ilçelerde vatandaşların evlerini terk ederek sokağa çıktıkları haberleri geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, bu bölgede en son hasar yapan depremin 4,8 büyüklüğündeki 17 Şubat 2009 tarihli deprem olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kütahya çevresinde etkin olan tarihsel depremler arasında 1928'de Emet'teki 6,2 büyüklüğündeki deprem; 1944 yılında Şaphane'deki 6,2 büyüklüğünde deprem ve Gediz'de 1970 senesindeki 7.2 büyüklüğündeki deprem sayıldı.

Bu arada Simav'a 100 kilometre kadar uzaklıkta, siyanür barajının bulunduğu Aliköy Belediye Başkanı Kemal Tunç, bölgede bir problem olmadığını duyurdu.