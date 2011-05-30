Cate Blanchett'ın iklim değişikliği mücadelesi

Hükümetin karbon vergisi önerisine destek veren ve kampanya yürüten Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, verginin hayat standartlarını düşüreceğini savunan muhalefetin tepkisini çekti.

Telif hakkı BBC World Service Image caption Blanchett televizyon reklamlarıyla karbon vergisine destek topluyor.

Avustralya atmosfere en çok karbon gazı salan ve küresel ısınmaya en büyük katkıyı yapan ülkelerden.

Atmosfere salınan karbon miktarını azaltmak için karbon vergisi getirilmesi önerisini ortaya atan hükümet ise muhalefetten tepki görüyor.

Tepkinin büyük bölümü de, televizyon reklamlarına çıkarak halkı bu vergiye "Evet" demeye çağıran Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett'a yönelik.

Muhalefetin önde gelen isimleri, Blanchett'ı sıradan Avustralyalıların ne kadar zor bir hayat sürdüğünü anlamamakla suçluyor.

Sağ eğilimli bir bulvar gazetesi de Blanchett'ı "Büyük servetini meşrulaştırmak için Avustralya'ya iklim değişikliği dersi vermeye kalkan kibirli Hollywood yıldızı" olarak tanımladı.

Hükümet ve Yeşiller'in desteğine sahip olan Cate Blanchett ise eleştirilere yanıt vermiş değil.

Blanchett'ın iklim değişikliği konusundaki duyarlılığı biliniyor.

Sanat direktörü olduğu Sydney Theatre Company'nin daha çevre dostu bir işletme olması için uzun süredir mücadele ediyor.

Sanatçı bir süre önce de başkentteki evini güneş enerjisi panelleri ile donatmıştı.