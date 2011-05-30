'Türkiye Suriye'de tampon bölge planlıyor'

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Suriye'den yönelebilecek bir mülteci akınından kaygılanan Türkiye'nin Suriye topraklarında bir tampon bölge oluşturmayı planladığını yazıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Fisk'e göre Türkiye bir Suriyeli mülteci akınından korkuyor

Fisk, Beşar Esad'ın Ankara'ya iki kez askerleri sokaklardan çekme, reform ve demokratik seçim sözü verdiğini ancak bu sözleri tutmadığını söylüyor.

Türkiye'nin iki kez Şam'a heyet gönderdiğini söyleyen Fisk, "Türklere göre Suriyeliler ikinci ziyarette dışişleri bakanına yalan söyledi. Kardeşi Mahir'in lejyonlarının Suriye sokaklarından çekileceğine söz verdi. Ancak yapmadı. İşkenceciler işlerini yapmaya devam etti" diyor.

Esad'ın sözlerini tutmamasına çok kızan Türk hükümetinin Suriyeli yüzlerce mültecinin Lübnan'a girişini gördüğünü söyleyen Fisk, Ankara'nın Körfez Savaşı sonrasında yaşanan kitlesel göçün tekrarından korktuğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor;

Daha da ciddisi Türkiye'nin, Suriye'deki ayaklanmanın tam bir iç savaşa dönüşmesi halinde Suriye toprakları üzerinde bir "koruma bölgesi" oluşturma planları.

"Türkiye, 1991'de Saddam Hüseyin'in Kuveyt'in özgürleştirilmesinin ardından güçlerini Kürtlerin üzerine sürmesini ve yüzbinlerce Kürt'ün sınırlarından içeri girmesini kaygıyla hatırlıyor. Binlercesi donmuş dağlarda ölmüş, sadece Amerika'nın Kuzey Irak'ta güvenli bir bölge kurması Türklerin mültecileri geri çevirmesini sağlamıştı.

"Kuzey Irak'ta olduğu gibi, Kuzey Suriye'de de nüfusun bir bölümü Kürt. Çoğu kimse Esad'ın Kürtlere vatandaşlık vaadini tutacağına inanmıyor.

"Türk güçleri de ülkelerinin güneydoğusundaki dağlarda kendi Kürt gerillalarıyla savaşıyor. Daha fazla vatansız Kürt'ün sınırı geçmesini istemiyorlar.

"Esad Türklere kamuoyu önünde açıkça askerlerini çekeceğini söyleyeceğine söz vermiş gibi görünüyor. Bunu yapmaması Türk dışişleri bakanını özellikle öfkelendirdi"