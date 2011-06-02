Suriye ordusu Rastan'ı bombaladı, 16 kişi öldü

Suriye ordusu ülkenin orta kesimlerindeki Rastan kentine yönelik olarak hafta sonunda başlattığı operasyonu şiddetlendirdi.

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Tankların açtığı ateş sonucu 16 kişi öldü.

Böylece operasyonun başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 50'yi buldu.

Beşar Esad yönetimi hafta başında muhalif gruplara af ve diyalog önerisi götürmüştü.

Ancak Türkiye'de toplanan muhalif gruplar hükümetin önerilerini geç ve yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

Yasaklı Müslüman Kardeşler örgütünün temsilcisi Molham Aldrobi, Suriye liderinin af önermek yerine kendisinin halktan af dilemesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki protesto gösterilerinin koordinasyonunu üstlenen komite, Rastan'da hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.

Açıklamada birçok evin yanı sıra iki caminin de topçu ateşine hedef olduğu belirtildi.

Beşar Esad yönetimine karşı Mart ayında başlayan protesto gösterilerinde şimdiye kadar yaklaşık 1000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.