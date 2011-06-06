'Suriye'de 120 polis öldürüldü'

Suriye devlet televizyonu Türkiye sınırı yakınlarındaki Cisr el Şukur kasabasında 120 polisin 'silahlı kişiler' tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Bazı yaralıların Türkiye'ye götürüldüğü bildiriliyor.

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Haberde polislerden 80 kadarının pusuya düşürüldüğü, diğerlerinin de takip eden çatışmada öldüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonunun haberi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Suriye hükümeti ülkede Esad rejimi karşıtı protestoların başladığı Mart ayından bu yana, güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendiğini sık sık dile getirmiş, protestoların barışçıl olmadığını savunmuştu.

Muhalefet münferit olaylar olduğunu savunsa da, bu iddiaların büyük kısmının doğru olduğu ortaya çıktı.

Ancak doğrulanırsa, Cisr el Şukur'deki saldırı Suriye güvenlik güçlerine yönelik şimdiye kadarki en kanlı saldırı olarak anılacak.

İnsan hakları grupları dün de, aralarında polislerin de olduğu 35 kişinin Cisr el Şukur'da hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Devlet televizyonunun haberinde silahlı kişilerin kasabadaki kamu binalarına saldırarak ateşe verdiği bildirildi.

Haberde pusuya düşürülen polis konvoyunun "halkı kasabada terör estiren silahlı kişilerden korumaya gittiği" belirtildi.

Bu grupların kasabada katliam yaptığı, bazı cesetlerin parçalanmış şekilde bulunduğu savunuldu.

Suriye ordusunun gelişmeler üzerine bölgeye takviye gönderdiği haberleri geliyor.

Silahlı kişilerin saklandığı evlerin ablukaya alındığı, ancak sivillerin kalkan olarak kullanılması nedeniyle müdahale edilemediği belirtiliyor.