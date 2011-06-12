Seçim sonuçları belli olurken: CHP'de hayalkırıklığı

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Seçimlere lider değişikliğinin ardından projeler ve yoğun bir miting kampanyasıyla giren CHP beklediği patlamayı yapamadı.

Seçim sonuçları, kampanyasını ağırlıklı olarak vatandaşların günlük sorunları üzerine kuran CHP liderinin halkı ikna edemediğine işaret ediyor.

CHP oylarını iller bazında oylarını ortalama yüzde 5.93 oranında arttırdı, ancak AKP'nin de oylarını yüzde 3.82 civarında arttırması parti yönetiminin umduğu oy kaymasını getirmedi.

Seçimlere 102 sandalyeyle giren Kılıçdaroğlu önümüzdeki yasama döneminde 135 milletvekilinden oluşan bir parlamento grubuna liderlik edecek.

Ergenekon davasından yargılanan adaylardan Sinan Aygün, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile Denizli listesinden seçime giren adaylardan İlhan Cihaner de seçilerek parlamentoya gitmeye hak kazanan 135 CHP milletvekili arasında yer aldılar.

AKP'nin oy kaybı yaşamaması, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa gibi kentlerde arttırabilmiş olması ve MHP'nin yaşadığı oy kayıpları CHP'nin sağladığı oy artışlarının daha fazla milletvekili sayısına dönüşmesine olanak sağlamadı.

CHP en dikkat çekici sıçramayı Bursa'da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun partisinin bu kentteki altı puanlık oy arttışı CHP'ye fazladan iki milletvekili getirirken, AKP'nin yaşadığı 2 puanlık düşüşe rağmen bu kentteki milletvekili sayısı 11 oldu.

2007 seçimlerinde 3 milletvekilliği kazanan CHP, bu kentte milletvekili sayısını beşe çıkardı.

Antalya ise CHP'nin beklediğini bulamadığı kentlerden oldu.

CHP, eski genel başkan Deniz Baykal'ın memleketi Antalya'da AKP'nin altı puan gerisinde kaldı.

Kampanyanın kıran kırana yaşadığı kentlerden İzmir'den CHP oy oranını yüzde 8, AKP ise yüzde 6 oranında arttırdı.

İzmir'in kaybedeni ise, yüzde 2.54'lük düşüş yaşayan MHP oldu.

Mersin ve Adana'daki yarışlardan da galip çıkan AKP oldu.

Ancak her iki kentte de oy oranını yüzde 5 ila 7 oranında arttıran CHP yine de AKP'nin gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Güneydoğu'da bozgun

CHP, Güneydoğu kentlerinde de beklediği artışa ulaşamadı.

Parti, Diyarbakır'da bir önceki seçime göre oylarını sadece yüzde binde 6 oranında arttırırken, Kılıçdaroğlu Elazığ'da beklediği bir milletvekilliğini kazanamadı.

Van ve Hakkari de CHP için hayalkırıklığı yaşatan kentlerden.

Hakkari'de düzenlediği mitingde coşkulu bir kalabalığa seslenen CHP lideri, bu kentte oylarında yüzde 2'lik bir gerilemeyle karşı karşıya kaldı.

Genel merkezde sessiz gece

Genel merkezin önünde toplanan birkaç yüz kişi, sessiz bir şekilde dev ekranlardan sonuçları izlerken, küçük bir grup ''Halkın gururu Kılıçdaroğlu'' sloganlarıyla genel başkanlarına destek verdi.

Parti önünde toplanan grup zaman zaman ''Türkiye laiktir, laik kalacak'' sloganları da attı.

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de iki milletvekilliğinin ikisini de kazanması belki de CHP açısından seçimin tesellilerinden biri oldu.