Tayvan'da işçi haklarını ihlal edenler ifşa edilecek

Tayvan Emek İlişkileri Konseyi, işçi haklarını ihlal eden işverenlerin isimlerini açıklamaya hazırlanıyor.

İşçileri aşırı uzun saatler boyunca çalıştıran, fazla mesai ödemesi yapmayan ve izin kullanmalarına izin vermeyen işyerlerinin isimleri internet ya da gazeteler aracılığıyla kamuyla paylaşılacak.

İşçilerin, herhangi bir tazminat ya da ek ödeme olmaksızın, çok uzun mesailer yaptığı Tayvan'da, geçen yıl 19 işçinin fazla çalışmadan kaynaklanan nedenlerle öldüğü açıklandı.

BBC'nin Taipei'deki muhabiri Cindy Sui, ölenler arasında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden bir yüksek teknoloji mühendisi ve felç geçiren bir güvenlik görevlisinin olduğunu aktarıyor.

Bu kişilerin her ikisinin de yalnızca 29 yaşında olduğu ve kanunların izin verdiğinin çok üstünde fazla mesai yaptığı belirtildi.

Konsey, işverenlerin isimlerinin internet üzerinden ya da gazeteler aracılığıyla açıklanmasının, imajını zedelemek istemeyen şirketlerin gerçekleştirdiği ihlalleri azaltacağını umuyor.

Bu çerçevede, para cezaları da azami 10 bin dolara kadar yükseltilecek.

Ancak işçileri temsil eden gruplar, hükümetin yapması gerekenin meclisten kanun geçirmenin yanı sıra, kanunların uygulanmasını aktif olarak sağlamak olduğunu söylüyor.