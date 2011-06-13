12 Haziran'da seçilen kadın milletvekilleri 'rekor' kırdı

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TBMM'nin 24. döneminde kadın milletvekili sayısı, dünkü seçimlerle 50'den 78'e ulaştı.

AA'nın haberine göre AK Parti'den 45, CHP'den 19, MHP'den 3, BDP destekli bağımsızlardan ise 11 kadın milletvekili Meclis'e girdi.

Yeni Meclise seçilen kadın milletvekilleri şöyle:

AKP: Fatoş Gürkan (Adana), Fatma Salman Kotan (Ağrı), İlknur İnceöz (Aksaray), Tülay Selamoğlu (Ankara), Ülker Güzel (Ankara), Nurdan Şanlı (Ankara), Gökçen Özdoğan Enç (Antalya), Semiha Öyüş (Aydın), Tülay Babuşçu (Balıkesir), Canan Candemir Çelik (Bursa), Tülin Erkal Kara (Bursa), Nurcan Dalbudak (Denizli), Mine Lök Beyaz (Diyarbakır), Sermin Balık (Elazığ), Fazilet Dağcı Çığlık (Erzurum), Ülker Can (Eskişehir), Fatma Şahin (Gaziantep), Derya Bakbak (Gaziantep), Mihrimah Belma Satır (İstanbul), Alev Dedegil (İstanbul), Nimet Çubukçu (İstanbul), Ayşe Nur Bapçekapılı (İstanbul), Türkan Dağoğlu (İstanbul), Sevim Savaşer (İstanbul), Halide İncekara (İstanbul), Tülay Kaynarca (İstanbul), Gülay Dalyan (İstanbul), İlknur Denizli (İzmir), Nesrin Ulema (İzmir), Sevde Bayazıt Kaçar (Kahramanmaraş), Gülşen Orhan (Van), Safiye Seymenoğlu (Trabzon), Dilek Yüksel (Tokat), Özlem Yemişçi (Tekirdağ), Zeynep Armağan Uslu (Şanlıurfa), Nursuna Memecan (Sivas), Tülay Bakır (Samsun), Ayşenur İsla(Sakarya), Çiğdem Münevver Ökten (Mersin), Gönül Beki Şahkulubey (Mardin), Öznur Çalık (Malatya), Ayşe Türkmenoğlu (Konya), Gülay Samancı (Konya), Azize Sibel Gönül (Kocaeli), Pelin Gündeş Bakır (Kayseri)

CHP: Emine Ülker Tarhan (Ankara), Aylin Nazlı Aka (Ankara), Gülsün Bilgehan (Ankara), Ayşe Nedret Akova (Balıkesir), Sena Kaleli (Bursa), Ayşe Eser Danışoğlu (İstanbul), Şafak Pavey (İstanbul), Fatma Nur Serter (İstanbul), Bihlun Tamaylıgil (İstanbul), Sedef Küçük (İstanbul), Melda Onur (İstanbul), Binnaz Toprak (İstanbul), Sebahat Akkiraz (İstanbul), Güldal Mumcu (İzmir), Hülya Güven (İzmir), Birgül Güler (İzmir), Dilek Akagün Yılmaz (Uşak), Sakine Öz (Manisa), Candan Yüceer (Tekirdağ)

MHP: Zühal Topçu (Ankara), Ruhsar Demiral (Eskişehir), Meral Akşener (İstanbul)

Bağımsızlar: Ayla Akat Ata (Batman), Leyla Zana (Diyarbakır), Emine Ayna (Diyarbakır), Nursel Aydoğan (Diyarbakır), Pervin Buldan (Iğdır), Sebahat Tuncel (İstanbul), Mülkiye Birtane (Kars), Gülser Yıldırım (Mardin), Gültan Kışanak (Siirt), Selma Irmak (Şırnak), Aysel Tuğluk (Van)

Yeni Meclis'teki ünlüler

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12 Haziran seçimi sonunda belirlenen milletvekillerinin meslek dağılımında hukukçular ağırlı kazanırken, mühendis ve doktorlar da TBMM'nin yeni döneiminde önemli yer tutacak.

Sanatçı adaylardan Tolga Çandar, Sabahat Akkiraz ve Sırrı Süreyya Önder milletvekili seçilirken; eski milli futbolcu Hakan Şükür de TBMM'de görev yapacak.

İlk Süryani milletvekili

Bağımsız milletvekili seçilen Erol Dora da TBMM'ye giren ilk Süryani milletvekili oldu.

1964'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğan ve hukuk eğitimi gören Erol Dora, Süryani Katolik Vakfı'nın avukatı.

Mardin'de BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı ve kapatılan DTP'nin eski Genel başkanı Ahmet Türk, kendi köyünde kullandığı oyunu, partinin desteklediği diğer aday Süryani asıllı Erol Dora'ya kullandığını açıklamıştı.