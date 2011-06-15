'Pakistan beş CIA muhbirini gözaltına aldı'

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Pakistan'ın Mayıs ayında El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesine yardımcı olduğu öne sürülen beş CIA muhbirini gözaltına aldığı öne sürüldü.

Amerikan New York Yimes gazetesinin haberine göre, gözaltına alınanlar arasında CIA'nin Usame bin Ladin'in Abuttabad'daki evini gözetlemek için kiraladığı dairenin sahibi de var.

Operasyon, ABD ile Pakistan arasında gerginliğe neden olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, "Birileri Ladin'i koruyor" demiş, Pakistan Hükümeti, El Kaide liderinin saklandığı yeri bilmediğini belirtmişti.

Geçen ay Pakistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Pakistan Hükümeti'nden herhangi bir üst düzey yetkilinin Usame bin Ladin'in yerini bildiğine dair kanıtları olmadığını söylemişti.

'Muhbirlerden biri binbaşı'

Pakistan İstihbarat Servisi, gözaltına alınan kişilerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İslamabad'da bulunan BBC muhabiri M. İlyas Han, Usame bin Ladin'in öldürülmesinden sonra onlarca kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını ancak bu kişilerden en az beşinin hala tutuklu olduğunu söylüyor.

2 Mayıs'taki operasyondan sonra Usame bin Ladin'in kuryesinin kuzenleri olan iki kardeşin, ülkenin kuzeybatısındaki Şangla köyünde gözaltına alındığı belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre Abuttabad yakınlarındaki İlyasi Mescid bölgesinde de bir güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Bu kişinin asker ya da polisin istihbarat servisinde görevli olup olmadığı bilinmiyor.

Bin Ladin'in evini inşa eden müteahhit, bir emlakçı ve El Kaide liderinin iki komşusu da gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin gözaltına alınan CIA muhbirleri arasında olup olmadığı bilinmiyor.

New York Times gazetesi, gözaltına alınanlar arasında, son haftalarda Usame bin Ladin'in evine girip çıkan araçların dökümünü çıkardığı öne sürülen bir Pakistanlı binbaşının da bulunduğunu bildirdi.

Amerikan hükümeti, Pakistan Hükümeti'nin talebi üzerine bu ülkedeki asker sayısını azaltmıştı.