Birleşmiş Milletler Suriye'yi kınadı

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Suriye Hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir raporda vatandaşlarının temel haklarını ihlal etmekle suçlandı.

Raporda, üç aydır devam eden protestoları bastırmaya çalışan hükümetin çoğu silahsız olan sivillere karşı askeri güce başvurması sonucu şimdiye kadar en az 1100 kişinin öldüğü belirtildi.

Gözaltına alınanların sayısının da 10 bini bulduğu kaydediliyor.

Raporu kaleme alan uzmanlar, Suriye'ye girişlerine izin verilmediği için bu verileri insan hakları gruplarına dayandırdıklarını söylüyor.

Esad ailesinin 40 yıllık iktidarını tehdit eden protestolar ülkenin güneyindeki Dera kentinde başlamıştı. Kuzeyde Türkiye sınırına dayanan ayaklanma şimdi de Irak sınırına sıçrama belirtileri gösteriyor.

Şam'da ise Esad'a destek gösterisi yapan binlerce kişi 2400 metre uzunluğunda bir Suriye bayrağı taşıdı.

Cizr el-Şuhur'dan kaçanlara 'geri dön' çağrısı

Suriye yönetimi ordunun geçen hafta girdiği Cizr el-Şuhur'da durumun normale döndüğünü belirterek, çatışmalardan kaçanlara geri dönme çağrısında bulundu.

Pazar günü düzenlenen operasyonla kasabada denetimi sağlayan Suriye ordusunun, şimdi askeri birlikler ve tanklarla 40 kilometre güneydoğudaki Marat el-Numan kentine saldırıya hazırlandığı bildiriliyor.

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Suriye askeri yetkililerince yayımlanan askeri bildiride, Cizr el-Şuhur çevresindeki tepelere saklanan 'silahlı terör örgütü' üyelerinin takibine devam edildiği kaydedildi.

Marat el-Numan kentinde de, güvenliğin yeninden sağlanması için 'sınırlı bir askeri operasyona hazırlık yapıldığı' ifade edildi.

Kentte rejim aleyhtarı büyük gösteriler yapılmış, devlete ait yayın organları resmi binalara ve emniyet müdürlüğüne saldırılar düzenlenmişti.

Başkent Şam ile Halep kenti arasında yol üzerinde bulunan, 100 bin nüfuslu Marat el-Numan'da yaşayanların pek çoğunun askeri operasyon beklentisiyle kaçtığı belirtiliyor.

Bölgedeki muhalif eylemciler, yöreden ayrılmak üzere bir motosiklete binmeye çalışan dört kişilik bir ailenin vurularak öldürüldüğünü öne sürüyor.

Muhalifler ayrıca Irak sınırındaki Der Zor bölgesinde iki kasabaya da askeri birlikler yerleştiğini söylüyor.

Buna rağmen hükümet Cizr el-Şuhur'da hayatın eski düzenine dönmekte olduğunu, insanların geri gelmeye başladıklarını belirtiyor ve yöre halkının da evlerine dönmesini tavsiye ediyor.

Hükümet, Suriye Kızılayı'ndan da, Türk Kızılayı'yla temas kurarak, Türkiye topraklarına geçmiş olan mültecilerin geri dönüşü için işbirliği yapmasının isteneceğini bildirdi.

Dün Türkiye sınırından geçen Suriyelilerin sayısının 8.500'ü aştığı açıklanmıştı.

Türkiye - Suriye temasları

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin durumu konusundaki temaslar bugün hız kazandı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, durumu yerinde incelemek üzere Hatay'a gitti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Özel Temsilcisi Hasan Türkmani ise Ankara'yı ziyaret ediyor.