El Kaide'nin yeni lideri Eymen ez Zevahiri

Telif hakkı BBC World Service

El Kaide örgütü adına yayınlanan bir açıklamada Usame Bin Ladin'in ölümü ardından örgütün liderliğine Eymen ez Zevahiri'nin getirildiği duyuruldu.

Zevahiri uzun yıllardır Bin Ladin'in sağ kolu ve El Kaide'nin iki numaralı lideri olarak görülüyor.

Zevahiri kimilerince 11 Eylül saldırılarının arkasındaki beyin olarak da niteleniyor.

Bin Ladin ise Amerikan özel timlerince Mayıs ayında Pakistan'da düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.

İnternet sitelerinde yer alan açıklamada "El Kaide Şeyh Dr. Eymen ez Zevahiri'nin grubun emiri sorumluluğunu üstlendiğini duyurur" dendi.

Zevahiri geçen hafta Usame Bin Ladin'in öteki dünyadan da ABD'ye korku salmaya devam edeceğini savunmuştu.

Son açıklamada da ABD ve İsrail'i hedef alan cihadın süreceği tehdidinde bulunuldu.

"Mücadele tüm işgalci ordular İslam topraklarını terkedene dek sürecek" dendi.

Mısırlı bir göz cerrahı olan Zevahiri'nin ellili yaşlarının sonlarını sürdüğü tahmin ediliyor.

En son 2001 yılında Afganistan'ın Host kentinde görülen Zevahiri'nin Afganistan-Pakistan sınırındaki bölgede gizlendiği düşünülüyor.

Ancak yine bu bölgede gizlendiği varsayılan Bin Ladin'in Pakistan'ın büyük kentlerinden birinde ortaya çıkması bu varsayımları tartışmaya açtı.

Bin Ladin'in Abbottabad kentinde düzenlenen operasyonla öldürülmesi Washington ve İslamabad yönetimleri arasında gerginlik yarattı.

ABD Başkanı Barack Obama birilerinin Bin Ladin'i koruduğu suçlamasını yöneltmişti.

Pakistan yönetimi ise dün, Bin Ladin operasyonu için CIA'e muhbirlik yaptığı öne sürülen beş kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin bilgi vermenin yanı sıra, Amerikal helikopterlerini işaret fişekleri ile Bin Ladin'in evine yönlendirdiği öne sürüldü.