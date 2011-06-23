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Amerikan Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki 10 bin askerin bu yıl, 23 bin askerin de gelecek Eylül ayında çekileceğini ilan etti.

Beyaz Saray'da konuşan Obama, bu çekilmeyi Afganistan savaşını azaltma ve güvenlik için sorumluluğu Afgan güçlerine devretme çabalarının başlangıcı diye nitelendirdi.

Obama, el Kaide örgütünün 2001 yılının eylül ayından bu yana hiç olmadığı kadar baskı altında olduğunu belirtirken, ileride karanlık günler yaşanacak olsa da ufukta güvenli bir barış ortamının ışığının da görüldüğünü savundu.

Obama'nın açıklaması, bir ay süren stratejik değerlendirmelerin ardından geldi. Plan, 2009 yılının sonlarında gönderilen birliklerin çıkışını ana hatlarıyla belirliyor.

Bununla beraber Afganistan'da 68 bin Amerikan askeri kalmaya devam edecek.

Afgan güçlerinin tamamen hazır olduklarına ikna olunursa tüm muharip birliklerin 2013'te ülkeden ayrılması hedefleniyor.

Amerikan ordusunun üst düzey isimleri, daha uzun vadede daha az asker çekilmesini savunmuşlardı.

Ancak görevinden ayrılmaya hazırlanan savunma bakanı Robert Gates, Başkan Obama'nın açıklamasına destek verdiğini bildirdi.

Gates, Başkan'ın bu planlarının Amerikalı komutanlara Afganistan operasyonunu başarıyla sonlandırmalarında ihtiyaç duydukları kaymak, zaman ve esnekliği kazandıracağını savundu.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Obama'nın kararının Taliban' a karşı kaydedilen askeri ilerlemenin doğal sonucu olduğunu belirtti.

İngiltere başbakanı David Cameron da Amerikan askeri sayısı azaltılsa da militanlara yönelik baskının hala sürdürüleceğini vurguladı.

BBC muhabirlerinin aktardığına göre ABD'nin Afganistan'daki askeri birliklerine dayanan harcamaların haftada 2 milyar doları bulması, Kongre liderlerinin tepkisini çekiyordu.

Halk da şimdiye dek en az 1500 askerin öldüğü, 12 bin askerin yaralandığı savaşın herhangi bir sonu yokmuş gibi görünmesinden de bıkmış durumda.

Amerikan kamuoyu El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Mayıs ayında Amerikan güçlerince öldürülmesinin ardından, birliklerin bu ülkedeki varlığına olan ihtiyacı sorguluyor.