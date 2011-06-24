Şirinler, toplumsal model olabilir mi?

Telif hakkı AFP

Dünyanın dört bir yanında Şirinler'in hayranları, çizgi karakterlerin yaratıcısının doğumgünü kutluyor ve heyecanla film adaptasyonunu bekliyor. Peki bu mavi yaratıklar, bir toplum modeli olabilirler mi?

Komşuların birbirlerine yardım etmek için can attığı, herkesin bir yeteneğinin olduğu ve karşılık beklemeden bunu başkalarının hizmetine sunmak istediği bir dünya.

Bu dünyada, komşular mavi renkli, üç elma boyunda ve mantar şeklindeki evlerde yaşıyor.

1958'de Peyo adıyla bilinen Belçikalı sanatçı Pierre Culliford tarafından yaratılan Şirinler, bu süre içinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

"Les Schtroumpfs" yani Şirinler'in adı, Peyo'nun bir arkadaşıyla yemek yerken adını hatırlayamadığı tuza "Schtroumpfs" demesi sonrasında çıkmış. İki arkadaş sofrada bir süre, komik buldukları bu sözcüğü herşey için kullanmaya başlamış.

'Eşşiz yaratıklar'

1981'de Hanna-Barbera, Şirinler'in 256 bölüm sürecek dizisini çıkardı. 30 dilde seslendirilen dizi bugün dünya genelinde 120 televizyon kanalında gösteriliyor.

Peyo 1992'de Noel öncesinde kalp krizinden öldü. Ancak ailesi işini devam ettiriyor.

Cumartesi günü Peyo'nun doğum günü "Küresel Şirinler Günü" olarak kutlanacak. Küresel Şirinler Günü, aynı zamanda Ağustos'ta çıkacak Şirinler filmine ilgi çekmeyi de amaçlıyor. Üçlemenin ilk filminde Gargamel'i Hank Azaria, Şirine'yi de Katy Perry seslendiriyor.

Köyün en yaşlı ve bilge karakteri olan Şirin Baba'nın yönlendirdiği tüm Şirinler belli yetenekleriyle biliniyor. Köyde paranın kullanılmadığı kolektif bir yaşam sürülüyor.

Belli bir kültüre gönderme yapılmaması Şirinler'in popülerliğini artırıyor.

Peyo'nun kızı Veronique Culliford, "Bunlar eşşiz yaratıklar. Din ve siyasetle ilgileri yok. Çok kültürlüler ve herkes Şirinler'de kendinden birşeyler bulabilir. Nereden geldiklerinden bağımsız olarak herkes, dostluk, nezaket ve yardımseverlik gibi hasletlerini başkaları için seferber edebilir" diyor.

Şirinler'in kaynağının 1950'lilerin Belçikası'nda olduğuna dair işaretler var. Brüksel'deki Karikatür Merkezi'nin direktörü Willem de Graeve, Şirinler'de kadın karakterlerin azlığını eğitimde Katolik kilesisinin etkisine bağlıyor.

Willem de Graeve"Tamamen başka bir dönemdi. Belçika'da kadınlar ve erkekler arasında güçlü bir ayrım vardı. Bu tamamen Katolik eğitimin sonucuydu" diye konuşuyor.

Peyo Şirinler'de nadiren siyasi mesajlar verdi. Diktatörlüğe gönderme yapılarak Kral Şirin'in köyde denetimi ele geçirmesi gibi.

Şirinler'de sosyalizme gönderme yapıldığı söylendi. Ancak Şirinler'in, her siyasi görüşün kendi perspektifine uygun bulabileceği bir yapısı da var.

İngiltere'deki Stafforshire Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Ellis Cashmore, Başbakan David Cameron'un "Büyük Toplum" projesinde Şirinler'in yansımasının olduğunu söylüyor.

Büyük Toplum projesi, gönüllülük temelinde insanları kendi bölgelerinde sosyal etkileşime özendirmeyi amaçlıyor.