Malezya'da yüzde 30 kadın yönetici kotası

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Malezya'da hükümet cinsiyet eşitliğini sağlama çabaları çerçevesinde özel sektöre yönetim kurulu üyeliklerinin yüzde 30'una kadınların atanması zorunluluğunu getirdi.

Şirketlere bunun için 2016'ya kadar süre tanındı. 2004 yılında da kamu kuruluşları için benzer bir zorunluluk getirilmişti. Halihazırda ülkenin en büyük 200 şirketinde üst düzey görevlerde bulunan kadınların oranı yüzde 7,6. Başbakan Necip Razak, geçen hafta kabinenin onayını alan bu kararın cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynacağını söyledi. Razak, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında "Bu karar hükümetimizin kadınların rollerini ve başarılarını desteklemekle kalmayıp, kariyerlerinde daha ileri gitmelerini teşvik ettiğini göstermektedir." dedi. Başbakan'ın bu konuşması çoğunluğu kadın olan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Razak, şirketlere tanınan beş yılın makul bir süre olduğunu belirterek, aynı süre içinde kamu sektöründeki kadın yöneticilerin oranının yüzde 19'dan yüzde 32'ye çıktığını anımsattı. BBC Kuala Lumpur muhabiri Jennifer Pak'a göre, özellikle İslami finans sektöründe önemli görevler üstlenen kadınlar, bu başarılarının daha muhafazakar Müslüman ülkelerdeki gibi kamusal alanda kadın erkek ayrılığı olmamasından kaynaklandığını söylüyor. Muhabirimiz, bununla birlikte, özel şirketlerde üst düzey görevlerdeki kadınların sayısının çok az olduğuna dikkat çekiyor.