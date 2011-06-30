Sigarayı bırakmak isteyenlere cep mesajıyla destek

Telif hakkı BBC World Service

Kendilerine "sen yaparsın!" gibi destekleyici mesaj gönderilen 2900 kişinin yüzde 10'dan biraz fazlası altı ay sonra sigarayı bıraktı. Herhangi bir mesaj gönderilmeyen benzer sayıda sigara tiryakisinin ise, sadece yüzde 4,9'u sigarayı bırakmayı başardı.

İngiliz tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmada, sigarayı bırakmak isteyenlere destek mesajlarının telefon şebekelerinin hizmetleri arasına alınması istendi.

Kimi bilim adamları da bu tür cep telefonu mesajı hizmetinin küresel düzeyde olabileceğini söylüyorlar.

Hükümet istatistiklerine göre, İngiltere'de sigara tiryakisi olanların üçte ikisi aslında bu alışkanlıktan vazgeçmek istiyor.

Örnek SMS mesajları İşinizi kolaylaştırmak için, sigara istediğiniz anlarda dikkatinizi dağıtmak için bazı şeyler hazırlayın. Stresli durumlarla başetmenizde size yardımcı olacak kişisel stratejiler geliştirin. Günü geldi! Bugün sigarayı bırakma günü! Bütün sigaralarınızı çöpe atın. Bugün, sigarayı tamamen bırakmanızın ilk günü olacak. Yaparsınız bunu siz! İlk sonuç : Karbon monoksit vücudunuzu terketti! Dördüncü gün = Büyük gün... Hala fena halde özlüyor musunuz? Meraklanmayın, yarın işiniz daha kolaylaşacak. Aklınızı ve ellerinizi birşeylerle meşgul edin. Sigara özlemi ortalama olarak beş dakikadan az sürer. Dikkatinizi dağıtmak için, o özlem geçinceye dek bir içeceği yavaş yavaş yudumlayın. Kaçamak yaptığınız için suçluluk duymayın. Bir süre için sigarayı bırakmakla çok büyük başarı elde ettiniz aslında. Arada bir yaşanan kaçamaklar, sigarayı bırakma sürecinde normal. Devam edin, siz bunu yapabilirsiniz!

Son araştırma, sigara içen 5800 kişi üzerinde yapıldı. 6 ay süreyle 2915 kişinin cep telefonlarıne yüreklendirici mesajlar gönderildi. Geride kalanlara ise sadece araştırmaya katıldıkları için teşekkür mesajı atıldı.

İlk gruba ilk beş hafta boyunca günde beş SMS mesajı gönderildi; geriye kalan 26 hafta boyunca ise haftada üçer mesaj atıldı.

Araştırmaya katılanlar, nikotin özlemi çektiklerinde ya da dayanamayıp yeniden sigaraya başladıklarında tavsiye almak için de geriye mesaj gönderebiliyorlardı.

Araştırmaya katılanlar daha sonra tükürükte kotinin bulgusu olup olmadığını saptama amacıyla testler yapıldı.

Londra Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nde düzenlenen araştırmaya öncülük eden Dr. Caroline Free, "Sigara alışkanlığından vazgeçmek isteyenlere cep telefonundan mesaj gönderilerek destek sağlanması çok pratik bir yöntem. İnsanlar, bu mesajları kendilerini teşvik eden bir dostluk işareti gibi görüyorlar." dedi ve SMS mesajlarının, sigaraya dönme eğilimine direnmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü her yıl, çoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerde, yaklaşık 6 milyon insanın sigarayla bağlantılı hastalıklardan öldüğünü kaydediyor.