Tıpta çığır açan gelişme: İlk sentetik organ nakli

İsveç'te doktorlar, dünyanın ilk sentetik organ nakli ameliyatını gerçekleştirdi.

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Londra'da geliştirdikleri yapay bir nefes borusunu, hastadan alınan kök hücrelerle kapladılar.

Bu teknikte, organ bağışı gerekmediği gibi, vücudun organı reddetmesi riski de bulunmuyor.

Doktorlar, bir nefes borusunun bir kaç gün içinde geliştirilebildiğine dikkat çekiyor.

36 yaşındaki kanser hastasının sağlığının operasyondan bir ay sonra gayet iyi olduğu açıklandı.

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İtalyan profesör Paolo Macchiarini, bu alanda öncü kabul edilen ameliyatı İsveç'teki Karolinska Üniversite Hastanesi'nde yaptı.

Macchiarini "Nanoteknoloji yani tıbbın yenileyici ve yeni bu dalı sayesinde, hastaya özel nefes borusunu bir iki gün içinde üretebiliyoruz. Güzel olan yanı, hiçbir gecikme yok, anında sahip olabiliyorsunuz" diye konuştu.

BBC'ye mülakat veren Macchiarini şimdi aynı tekniği Kore'de kusurlu bir nefes borusuyla doğmuş dokuz aylık bir bebekte denemeyi umduklarını anlattı.

Macchiarini, şimdiye dek 10 nefes borusu nakli yaptı, ancak bunların tümünde organ bağışı gerekmişti.

Bu yöntemde hastanın kendi nefes borusunun tıpatıp kopyası üretiliyor.

36 yaşındaki Afrika kökenli hasta Andemariam Teklesenbet Beyene, İzlanda'da jeoloji doktorası yapıyor.