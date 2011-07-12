Cama çarpan baykuş iz bıraktı

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Sally Arnold isimli kadın, İngiltere'nin kuzeybatı Cumbria bölgesindeki evine gittiğinde, camda bir baykuş iziyle karşılaştı.

Baykuşun cama çarpması sonrası oluştuğu düşünülen iz, kuşun gözleri, gagası ve tüylerini de içeriyor.

Uzmanlar, camdaki silüete kuşların büyümekte olan tüylerini koruyan pudramsı maddenin neden olduğunu açıkladı.

Arnold ise baykuşun izine rastlamadığını dolayısıyla kuşun ciddi bir yara almadığını tahmin ettiğini söyledi.

Arnold, "İlk kaygımız baykuş olduğunu düşündüğümüz kuşun durumunun nasıl olduğuydu. Dolayısıyla, hala etrafta olup olmadığına bakmak için camı açtık. Ancak kuş ortada yoktu, dolayısıyla, biraz başı ağrıyarak da olsa uçtuğunu tahmin ettik" dedi.

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nden uzmanlar, kuşun boyutu ve şekli nedeniyle esmer baykuş olduğunu tahmin ettiklerini, ayrıca bu kuşların bahçelerde daha sık görüldüğünü söyledi.

Derneğin vahşi hayat inceleme grubu başkanı Val Osborne, "Genellikle cama çarpan kuşlar bu kadar net iz bırakmaz" dedi ve ekledi: "Kuş için çok rahatsızlık verici bir durum ancak evde yaşayanlar kuşu bulamadığına göre, hayatta kalmış gibi görünüyor. Maalesef, bir sürü kuş bu kadar şanslı olamıyor.

Dernek, özellikle de yavru kuş sayısının arttığı dönemlerde kuşların sık sık camlara çarptığını ya da saldırdığını da açıkladı.