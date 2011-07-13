Çin'de internet sıkı kontrollerin kurbanı

Çin'de hükümetin internete yönelik denetimleri sıkılaştırması, internet sitelerinin sayısının gözle görülür ölçüde düşmesine sebep oldu.

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Devlete bağlı bir araştırma enstitüsünün elindeki veriler, geçen yıl ülkedeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ının kapandığını gösteriyor.

Buna göre sıkı denetimler, 1 milyon 300 bin internet sitesinin kapanmasına yol açtı.

Araştırmayı yürüten heyetten bir yetkili, hükümetin denetim kampanyasının asıl olarak internette pornografiyi hedef aldığını söyledi.

Ancak kimi çevreler, başka sitelerin de hedef alındığını savunuyor ve uygulamayı eleştiriyor.

Ülkedeki sıkı sansür ve denetim kuralları, Büyük Çin Seddi'ne ve bilgisayarlarda kullanılan "Firewall" güvenlik duvarına atıfla "Büyük Çin Güvenlik Seddi" diye anılıyor.

Sosyal paylaşım ağları Facebook ve Twitter'dan video paylaşım sitesi Youtube'a kadar, bir çok siteye, bu uygulamalar nedeniyle erişilemiyor.

Çin'de yetkililer, Mayıs ayında internette bilgi akışını denetleyecek yeni bir hükümet kurumu oluşturmuştu.

Yeni kurum, hükümetin Çinli kullanıcıların erişebildiği içeriği daha da sıkı denetleyebilmesini sağlıyor.

Resmi rakamlara göre Çin'de 450 milyon kişi internet kullanıyor.

Bu rakam, nüfusun yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Çin, ayrıca dünyadaki en yüksek internet kullanım rakamlarına sahip.