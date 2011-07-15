İngiltere'yi sarsan skandal istifa getirdi

Medya patronu Rupert Murdoch'a ait News International şirketinin yöneticisi Rebekah Brooks, İngiltere'deki telefon dinleme skandalı sonrası istifa etti.

Telif hakkı Reuters Image caption Murdoch'un Brooks'u 'öz kızı gibi' sevdiği söyleniyordu

Rebekah Brooks skandal nedeni ile bir süredir yoğun istifa baskısı altındaydı.

Brooks 2003 yılına kadar, İngiltere'de skandalın merkezindeki News of the World gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

Gazete 2002'de Brooks bu görevdeyken, cinayete kurban gitmiş Milly Dowler adlı bir genç kız henüz kayıp durumundayken onun cep telefonundaki mesajlara ulaşıp mesajları gizlice dinlemekle suçlanıyor.

Öldürüldüğünde 13 yaşında olan kızın mesaj kutusu dolunca bazı mesajları silerek yeni mesaj gelmesini sağlayan News of The World, Milly Dowler'ın ailesine halen sağ olduğu yönünde boş umutlar vermekle itham ediliyor.

News of the World gazetesi, İngiltere'de dört bin kişiyi etkilediği düşünülen yasadışı telefon dinleme skandalı nedeniyle geçen hafta kapatılmıştı.

Rebekah Brooks ise News International personeline gönderdiği elektronik postada, şirketin, "geçmişin sorunlarını" çözmeye yönelik çabalarında dikkatleri dağıtmaktan kaçınmak için istifa ettiğini söyledi.

Brooks daha önce telefonların dinlenmesi hakkında bilgisi olmadığını vurgulamış, Rupert Murdoch'dan da tam destek almıştı.

İngltere Başbakanı David Cameron, Brooks'un istifa ederek doğru bir karar aldığını söyledi.

Rupert Murdoch Brooks'un istifası öncesi, News International'ın da bünyesinde olduğu şirketi News Corporation'ın, İngiltere'deki telefon dinleme skandalının yol açtığı krizi çok iyi yönettiğine inandığını belirtmişti.

Murdoch, sahibi olduğu gazetelerden Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, News Corporation'ın sadece ufak bazı hatalar yaptığını, zarar gören şirketin yakında toparlanacağını söylemişti.

İngiltere'deki telefon dinleme skandalı ile News Corporation bünyesindeki gazetelerin yasadışı bazı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları, Rupert Murdoch'un şirketini zor durumda bırakmıştı.

Rupert Murdoch, oğlu James Murdoch ile birlikte önümüzdeki hafta İngiltere Parlamentosu'nda Avam Kamarası'nın Kültür, Medya ve Spor Komisyonu'na ifade vermeyi kabul etti.

James Murdoch ve Rupert Murdoch, kendilerine yöneltilen ve başta reddettikleri suçlamalarla ilgili soruları yanıtlayacaklar.

Rebekah Brooks'un skandalı soruşturan meclis komisyonuna ifade verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

FBI da News Corporation'ı soruşturuyor

Öte yandan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ülkede News Corporation'la ilgili suçlamalarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Telif hakkı Getty Image caption Amerikalı Kongre üyesi Peter King, News Corporation'ın soruşturulmasını istemişti

Şirket bünyesindeki News of the World gazetesinin, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının telefonlarını dinlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Daha önce aralarında New York'tan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Peter King'in de dahil olduğu birçok siyasetçi bu yönde talepte bulunmuştu.

Peter King FBI Başkanı Robert Mueller'a bir mektup yazarak soruşturma talep etmişti.

Suudi Prensi hisselerini satmıyor

Bu arada Rupert Murdoch dışında News Corporation'ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Arabistan Prensi El Velid Bin Talal, hisselerini satma yönünde bir planı olmadığını söyledi.

El Velid Bin Talal, News Corporation'ın iflas edeceğine de inanmadığını belirtti.

Bin Talal, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni ve News Corporation'ın hisselerinin yüzde 7'sinin sahibi.

20 yıldan uzun süredir News Corporation'a yatırım yapan Suudi Arabistan Prensi, Rupert Murdoch ve James Murdoch'un da yakın arkadaşı olarak biliniyor.