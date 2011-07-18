İngiltere'de telekulak skandalı: Parlamento tatili ertelenebilir

İngiltere Başbakanı David Cameron, haftalardır birinci gündem maddesi olan telefon dinleme ve polise rüşvet skandalının değerlendirilmesi için parlamentonun tatilinin ertelenebileceğini söyledi.

Parlamentonun salı gününden itibaren tatile çıkması planlanıyordu.

Ancak anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin talebi üzerine parlamentonun bu tarihten sonra toplanarak konuyla ilgili, milletvekilleri komisyonuna verilecek ifadeleri değerlendirilmesini istedi.

Sayıları 3700'ü bulan kişinin telefonlarını dinlettiği iddia edilen ve geçen haftalarda yayın hayatına son verilen News of the World gazetesi de dahil olmak üzere dünyanın en büyük ikinci medya grubu News Corporation'ın başındaki Rupert Murdoch yarın bir parlamento komisyonuna ifade verecek.

Dün akşam istifa eden İngiltere'nin en üst düzey emniyet yetkilisi Paul Stephenson da milletvekillerinin skandalla ilgili sorularını yanıtlayacak.

Ünlülerin, politikacıların ve diğer gazetecilerin telefonlarının dinlenmesi ve cinayete kurban giden bir kişinin telefon mesajlarının gizlice dinlenmesi iddiaları İngiltere kamuoyunda News Corporation’a karşı tepki uyandırmış ve soruşturma başlatılmıştı.

News Corporation’ın başındaki Rupert Murdoch Amerika’da Fox Tv ve Wall Street Journal, İngiltere’de ise Sun, Times ve Sky gibi yayın kuruluşlarının sahibi ya da en büyük hissedarı durumunda.

Kuruluşun Türkiye’de de yatırımları var.

Emniyet müdürü hakkındaki iddialar

Skandala konu olan telefon dinleme skandalları aslında 2000-2003 arasına ait. O yıllarda da iddialar ortaya atılmış ancak başlatılan soruşturma büyük ölçüde sonuçsuz kalmıştı.

Bugün, o soruşturmayı sonuçlandıramayan polis teşkilatı da soruşturmanın konusu haline gelmiş durumda. Londra Emniyet Müdürü Stephenson da, istifa etmeden önce polise ifade vermek durumunda kaldı.

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Stephenson, medya devi Rupert Murdoch'un, polis tarafından telekulak skandalı için sorgulanan eski yöneticilerinden Neil Wallis'i danışmanı olarak işe aldığı için eleştirilere hedef olmuştu.

Stephenson'ın yine Wallis'in danışmanlığını yaptığı lüks bir kaplıcada ücretsiz tedavi gördüğü de ortaya çıkmıştı.

Wallis geçen hafta skandala ilişkin soruşturma kapsamında polis tarafından sorgulanmıştı.

Başbakan David Cameron ve İçişleri Bakanı Theresa May, Stephenson'un istifasından duydukları üzüntülerini dile getirirken, eski emniyet müdürünü başarılı çalışmaları nedeniyle de övdüler.

Stephenson'un istifa açıklamasında Cameron'ın eski danışmanı, Murdoch grubunun eski yöneticisi ve skandalın odağındaki isimlerden Andy Coulson'la ilgili sözleri ise Başbakanlık için sıkıntı yarattı.

Cameron, Coulson'ı genel yayın yönetmeni olduğu Murdoch grubunun amiral gemisi News of the World'dan istifası sonrasında, önce partisinin sonra da başbakanlığın iletişim daire başkanlığına getirmişti.

Coulson, daha sonra bu görevlerinden de istifa etmek durumunda kalmıştı.

Stephenson, ''Coulson'ın tersine, Wallis News of the World'dan istifa etmemişti ve bildiğim kadarıyla da telekulak skandalının ilk aşamalarındaki iddialarla kendisi arasında bir bağ kurulmamıştı'' dedi.

Başbakanlık ise, Coulson'ın istifasının suçu kabul anlamına gelmediğini, o dönemde gazetenin genel yayın yönetmeni olduğu için görevinden ayrıldığını duyurdu.

News International'ın yöneticisi Rebekah Brooks ise Pazar günü yolsuzluk ve telefon dinleme şüphesiyle gözaltına alındı ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Telekulak skandalının yaşandığı iddia edilen dönemde News of the World gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Brooks, telefonların dinlendiğinden haberdar olmadığını söylüyor.